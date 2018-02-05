Томас Бах окончательно запутался

Международный олимпийский комитет (МОК) не хочет признавать решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который ранее оправдал 28 спортсменов из России, разрешив им выступать на Играх в Пхенчхане. По словам президента МОКа Томаса Баха, неожиданное решение CAS разочаровало его. Действующий глава комитета заявил о необходимости реформы спортивного арбитража, а также не исключил подачи апелляции в Федеральный трибунал Швейцарии. Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд отметил, что МОК сможет обжаловать решение по российским атлетам, если CAS превысил свои полномочия. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что эти заявления — очередная атака на российский спорт, нарушающая Олимпийскую хартию, где четко прописано, что все споры решаются исключительно в Лозанне.

Президент МОКа Томас Бах 4 февраля собрал в столице Игр-2018 Пхенчхане пресс-конференцию, на которой высказался о победе 28 российских олимпийцев в CAS и заявил о необходимости реформирования системы спортивного арбитража.

— Это решение было удивительным и очень разочаровало МОК, — отметил Томас Бах. — Мы никак такого не ожидали. Считаем, что оно показывает: структуре CAS срочно необходима реформа. Мы обсуждаем возможность апелляции и сделаем всё, чтобы решение было изменено. Я представил президенту CAS Джону Коутсу проект реформы внутренней структуры суда. Это позволило бы повысить эффективность и качество его работы. Подчеркну, мы не можем оказаться в ситуации, когда CAS потеряет доверие со стороны спортсменов.

При этом два месяца назад Томас Бах придерживался совсем другого мнения.

— Впереди слушания в CAS, и мы не знаем, какие решения там будут приняты. Право каждого атлета подать апелляцию остается неизменным. И российские атлеты могут рассчитывать на справедливый процесс в CAS, — заявил он 6 декабря.

При этом, если МОК действительно подаст апелляцию, это будет напрямую противоречить Олимпийской хартии — документу, в котором изложены основополагающие принципы олимпизма. В статье 61 этого документа четко указано: все споры, связанные с Олимпийскими играми, подлежат рассмотрению в CAS.

— МОК сам выбрал CAS в качестве финальной инстанции по всем спорам, так или иначе связанным с Играми, — заявил «Известиям» президент ОКР Александр Жуков. — Уважать и соблюдать принятые CAS решения обязан прежде всего сам МОК. В противном случае, обжалуя решения CAS в Швейцарии, МОК выразит недоверие деятельности CAS и поставит под сомнения положения Олимпийской хартии и антидопинговых правил МОКа.

Бывший глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Николай Дурманов считает, что заявление МОКа о реформировании работы CAS является началом большой войны за контроль над системой спортивного арбитража.

— МОК ведет себя в таком стиле последние несколько лет — всё, что не соответствует их интересам и взглядам на жизнь, неправильно, — заявил «Известиям» Николай Дурманов. — Понятно, что на них давит и WADA, которое не простит CAS оправдательного приговора российским спортсменам. Дискредитирована работа двух влиятельных организаций, выводы комиссий Макларена и Освальда, поверивших на слово такому персонажу, как Григорий Родченков. Лозаннский суд пошел другим путем, формально подошел к вопросу оценки доказательств и признал их недостаточными. После этого МОК и WADA долго придется отвечать на неприятные вопросы, на что были потрачены почти два года работы комиссий, причем обошедшиеся организациям и их спонсорам «в копеечку».

Эксперт напомнил, что аналогичным образом на рубеже 1990–2000-х годов МОК реформировал антидопинговую систему, создав WADA.

— Вспомните, представители каких стран возглавляли эту организацию — канадец Дик Паунд, австралиец Джон Фейхи и сейчас британец Крейг Риди, — продолжил Николай Дурманов. — И во всех совещательных органах в основном преобладали их представители. Пара-тройка европейцев не имели существенного влияния. Теперь эта организация разрослась до уровня самостоятельной корпорации, неподвластной своему учредителю — МОКу. CAS тоже показал свою независимость, но с другим оттенком. Сейчас его будут всячески пытаться подстроить под себя. И велик риск, что история WADA повторится один в один.

При этом Томас Бах не исключил, что спортсмены, выигравшие свои дела в CAS, могут получить приглашения в Пхенчхан. Решение будет принято в ближайшие два дня.

— Мы надеемся, что комиссия МОКа под руководством Валери Фурнейрон рассмотрит вопрос о приглашении россиян в кратчайшие сроки, несмотря на то что не получена мотивировочная часть решения CAS, — добавил Томас Бах.

По мнению четырехкратного олимпийского чемпиона, члена правления Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова, Томас Бах запутался в собственных словах и непоследователен в своих решениях.

— Мы хорошо знакомы с Томасом Бахом, у меня есть его прямой телефон, и мы неоднократно общались без камер, — рассказал «Известиям» Александр Тихонов. — Я уважаю его как спортсмена, олимпийского чемпиона. Он был очень грамотным управленцем, когда был вице-президентом МОКа. Но сейчас его слова очень противоречивы. Если он говорит на весь мир, что решение CAS по нашим спортсменам — ерунда, то должен объяснить почему. Вместо слов покажи всему миру бумагу, где есть неопровержимые доказательства, прямо указывающие на вину наших олимпийцев. Но этого не случается. Вместо этого идут рассуждения о реформировании CAS.

Томас Бах возглавил МОК в сентябре 2013 года. Его полномочия действуют до 2021 года.

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