Прямой эфир

Путин призвал относиться к решению CAS без эйфории

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который оправдал 28 российских спортсменов, не может не радовать, однако к нему не нужно относиться с эйфорией.

Глава государства подчеркнул, что решение CAS подтверждает «чистоту» подавляющего большинства российских спортсменов.

«Но нужно также с уважением относиться и к той стороне, с которой мы спорили. Поэтому я думаю, что не должно быть никакой с нашей стороны эйфории, нужно относиться к этому спокойно», — приводит агентство «Р-Спорт» слова президента.

Путин подчеркнул, что Россия продолжит работу над совершенствование антидопинговой программы и политики страны, взаимодействуя с WADA, МОКом и другими международными организациями.

Как писал портал iz.ru, в четверг, 1 января, CAS отменил решение МОКа о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов от Олимпийских игр. Результаты россиян, продемонстрированные на Играх в Сочи, будут восстановлены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ОКР просит МОК пригласить 15 оправданных олимпийцев на ОИ до 2 февраля
МОК разочарован оправданием российских олимпийцев

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017