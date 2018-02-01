Путин призвал относиться к решению CAS без эйфории

Президент России Владимир Путин заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который оправдал 28 российских спортсменов, не может не радовать, однако к нему не нужно относиться с эйфорией.

Глава государства подчеркнул, что решение CAS подтверждает «чистоту» подавляющего большинства российских спортсменов.

«Но нужно также с уважением относиться и к той стороне, с которой мы спорили. Поэтому я думаю, что не должно быть никакой с нашей стороны эйфории, нужно относиться к этому спокойно», — приводит агентство «Р-Спорт» слова президента.

Путин подчеркнул, что Россия продолжит работу над совершенствование антидопинговой программы и политики страны, взаимодействуя с WADA, МОКом и другими международными организациями.

Как писал портал iz.ru, в четверг, 1 января, CAS отменил решение МОКа о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов от Олимпийских игр. Результаты россиян, продемонстрированные на Играх в Сочи, будут восстановлены.