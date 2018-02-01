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Спортивный арбитраж отменил санкции против 28 российских олимпийцев

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены МОКом от участия в Олимпиадах.

По итогам рассмотрения апелляций группы россиян Спортивный арбитраж в Лозанне полностью снял санкции с 28 атлетов, еще в отношении 11 человек наказания смягчены, следует из решения суда.

Санкции аннулированы в отношении бобслеистов Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло, Людмилы Удобкиной, Ольги Стульневой, скелетонистов Александра Третьякова, Сергея Чудинова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой, лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Алексея Петухова, Никиты Крюкова, Александра Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Натальи Матвеевой, конькобежцев Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Ивана Скобрева, Артема Кузнецова, саночников Татьяны Ивановой, Альберта Демченко, хоккеисток Екатерины Лебедевой, Екатерины Пашкевич, Татьяны Буриной, Анны Щукиной и Екатерины Смоленцевой.

Еще для 11 спортсменов пожизненный запрет заменен на пропуск одной Олимпиады. Это бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Алексей Пушкарев, Александр Касьянов, Ильвир Кузин, лыжницы Юлия Иванова, Анастасия Доценко, Юлия Чекалева, хоккеистки Галина Скиба, Инна Дюбанок и Анна Шибанова.

Ранее МОК признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил. Комиссия аннулировала результаты спортсменов с Олимпиады-2014, также пожизненно отстранив их от участия в Играх. Россия лишилась 13 наград Олимпиады в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете.

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