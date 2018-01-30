Более 20 чемпионов ОИ написали в МОК письмо о российском фигуристе

Двадцать два олимпийских чемпиона по фигурному катанию обратились с письмом к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. В нем они указывают на безосновательный отказ в участии в Играх в Пхёнчхане российскому фигуристу Ивану Букину.

Фамилии фигуриста не оказалось в списке официально приглашенных к участию в играх спортсменов. Причины такого решения МОК не обнародовал. Иван Букин в паре с Александрой Степановой занял третье место в танцах на льду на ЧЕ-2018.

«Мы искренне надеемся, что МОК пересмотрит свое решение в отношении фигуриста Ивана Букина, употребление допинга которым не только не доказано, но который никогда не имел никакого отношения к допинговым скандалам или нарушениям», — говорится в документе.

Подписавшие его спортсмены обеспокоены уроном, нанесенным авторитету МОК и всему олимпийскому движению.

Письмо подписали российские и советские олимпийские чемпионы, их поддержали три иностранных спортсмена — украинец Виктор Петренко, американец Скотт Хэмилтон, француз Гвендаль Пейзера. Также свои подписи поставили тренеры множества олимпийских чемпионов Татьяна Тарасова и Тамара Москвина.

Среди подписантов есть и претендент на будущие олимпийские медали — двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая будет участвовать в Играх а Пхёнчхане, сообщает ТАСС.

Как писал iz.ru, МОК ранее подтвердил регистрацию 169 российских спортсменов для участия в Олимпиаде. Президент ОКРа Леонид Тягачев сравнил регистрацию МОКом спортсменов РФ с «обезглавливанием».

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