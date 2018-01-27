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МОК зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в Играх-2018

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал список из 169 российских спортсменов для участия в Олимпиаде-2018.

Информацию об этом распространил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в субботу, 27 января.

«Спортсменов зарегистрировали полностью, делегация олимпийских спортсменов из России зарегистрирована в полном составе», — цитирует его «РИА Новости».

Решение о численности и составе сборной спортсменов из России на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане было принято 25 января, и оно вызвало неоднозначную реакцию, поскольку из списка были исключены ряд выдающихся спортсменов.

Российских спортсменов в ноябре и декабре 2017 года тестировали на допинг в два раза чаще, чем представителей других стран.

Как сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета, россияне в декабре сдали 593 допинг-пробы.

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