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Пушков предложил МОКу запретить атлетам из РФ говорить по-русски на Олимпиаде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Международному олимпийскому комитету (МОК) осталось запретить допущенным на Олимпийские игры 2018 года российским спортсменам говорить по-русски и выходить из гостиницы. Такое мнение высказал председатель Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Так сенатор отреагировал на опубликованные МОКом 26 января правила поведения для российских спортсменов и сопровождающих на Олимпиаде в Пхёнчхане.

«МОКу осталось лишь запретить допущенным на зимние ОИ российским спортсменам говорить по-русски и вообще выходить из гостиницы, чтобы принять участие в соревнованиях. Все остальные запреты уже введены», –– написал Пушков в Twitter.

Согласно требования МОКа, спортсмены и вся российская делегация не должны использовать национальные флаги, эмблемы и другие символы России.

Также запрещены участие в «альтернативных» церемониях награждения, продажа российской формы с национальными эмблемами и активность в соцсетях.

«Нейтральные олимпийские спортсмены из России» не имеют права размещать на своих страницах в интернете государственные символы РФ и контент с изображением российской символики.

На Олимпийские игры приглашены 169 атлетов из РФ. Сильнейшие спортсмены от соревнований отстранены. 25 января МОК опубликовал критерии по отбору россиян на Олимпиаду.

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