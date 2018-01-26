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МОК опубликовал правила поведения для российских спортсменов на Олимпиаде

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Фото: ТАСС/Xu Jinquan
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Международный олимпийский комитет опубликовал правила поведения для делегации «олимпийских спортсменов из России» на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году. 

Согласно требования МОКа, российские спортсмены и их сопровождающие не должны использовать национальные флаги, эмблемы и другие символы России.

«Воздерживаться от любой формы публичной активности, общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России», –– говорится в сообщении МОКа.

При этом российская делегация сможет вывесить флаг в своих спальнях и закрытых помещениях, но только с предварительного согласия МОКа.

«Запрещена любая форма публичной коммерческой, политической, расовой, религиозной пропаганды, в том числе на спортивной одежде, аксессуарах, оборудовании на спортсменах и участниках Олимпиады», –– сказано в правилах.

Также запрещено участие в каких-либо альтернативных церемониях награждения, где может звучать российский гимн или использоваться российская символика. Продажа российской формы с национальными эмблемами также запрещена.

Помимо этого, спортсмены из России должны будут подписать декларацию об отлучении от Игр в случае нарушения перечисленных правил.

МОК, в свою очередь, создал специальную комиссию, которая будет внимательно следить за россиянами и соблюдением ими правил.

При этом болельщикам использование флага РФ не запрещается.

На Олимпийские игры в южнокорейский Пхёнчхан приглашены 169 атлетов из РФ. Сильнейшие спортсмены от соревнований отстранены. 25 января МОК опубликовал критерии по отбору россиян на Олимпиаду, подчеркнув, что непопадание в список приглашенных не говорит о том, что спортсмены употребляли допинг. Российский лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан направили в МОК письма с требованием разъяснить их отстранение.

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