Лыжник Устюгов написал письмо в МОК

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов написал письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой объяснить причину отстранения от Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Она отметила, что пояснить решение о недопуске к Играм также попросил партнер Устюгова по сборной Глеб Ретивых.

«Устюгов и Ретивых направили запросы в МОК», –– цитирует ТАСС Вяльбе.

25 января стало известно, что на Олимпийские игры 2018 года допущены 169 российских спортсменов, при этом сильнейшие атлеты в список приглашенных МОКом не вошли. Так среди отстраненных оказались олимпийский чемпион биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, пять российских хоккеистов. Согласно опубликованным МОКом критериям отбора на Игры, для отстранения комитету было достаточно подозрений в нарушении спортсменами антидопинговых правил.

В комитете подчеркнули, что непопадание в список приглашенных на Игры не говорит о том, что спортсмены употребляли допинг.

Ранее с аналогичным письмом в МОК обратился Виктор Ан. В Кремле оценили действия спортсменов, направивших запросы в олимпийский комитет.

Допущенные на Олимпиаду россияне будут выступать под олимпийским флагом, без гимна и российской символики.