В Кремле отреагировали на письмо Виктора Ана в МОК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к посланию российского шорт-трекиста Виктора Ана Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой объяснить его недопуск на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Вы знаете, что есть спортсмены, которые оспаривают свои права в судебном порядке, есть спортсмены, которые апеллируют к общественному мнению, есть спортсмены, которые апеллируют к МОКу», –– сказал Песков, отметив, что Кремль поддерживает российских спортсменов и их право на участие в Олимпиаде.

26 января шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан направил письмо в МОК. Он призвал комитет пояснить его недопуск на Олипийские игры и возмутился тем, что чистые спортсмены не могут принять участие в соревнованиях.

«Я искренне надеюсь на то, что МОК озвучит причину моего недопуска, чтобы я смог отстоять свою честь и достоинство. Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа и в этой ситуации появились разговоры обо мне как спортсмене, употреблявшем допинг», — написал Ан.

Ранее стало известно, что на Игры в Пхёнчхан допущены 169 российских спортсменов, при этом ведущих и сильнейших атлетов МОК не допустил. Среди тех, кто не поедет на Олимпиаду, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, пять российских хоккеистов.

Накануне МОК опубликовал критерии по отбору россиян на Олимпиаду. В комитете подчеркнули, что непопадание в список приглашенных на Игры не говорит о том, что спортсмены употребляли допинг.