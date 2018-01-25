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МОК принял решение об использовании флага России болельщиками на ОИ-2018

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Запретить болельщикам использование российского флага во время Олимпийских игр в Пхёнчхане нельзя, однако эти действия могут расцениваться Международным олимпийским комитетом как организованная политическая демонстрация. Об этом говорится в заявлении МОКа.

«Использование флага страны с признанным национальным Олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено», — цитирует ТАСС текст заявления.

В том случае, если это будет носить формат организованной политической демонстрации, «МОК примет во внимание и оценит это на предмет соблюдения решения исполкома МОКа от 5 декабря 2017 года», передает BFM.RU.

Ранее о том, что болельщикам будет запрещено проносить флаг России на соревнования в ходе Олимпиады в Южной Корее, так как страна не является участником Игр-2018, сообщил «Первый канал».

Однако служба информации Олимпийского комитета России (ОКР) отметила позже, что официального запрета на посещение спортивных объектов с российским флагом в ходе ОИ нет.

Напомним, МОК может еще сократить команду российских спортсменов по итогам проверки, которую во вторник провела независимая комиссия комитета. Окончательное решение по атлетам из России примет специальная комиссия OARIG. Итоговый состав российской делегации объявят до 28 января.

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