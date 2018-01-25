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МОК может снова сократить список российских спортсменов на ОИ-2018

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Фото: REUTERS/Pierre Albouy
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Международный олимпийский комитет (МОК) может сократить команду российских спортсменов по итогам проверки, которую во вторник провела независимая комиссия МОКа под руководством француженки Валери Фурнейрон.

Итоги тестов рассмотрит специальная комиссия OARIG, которая и примет окончательное решение по атлетам из России. Окончательный состав российской делегации объявят до 28 января.

Как заявил «Известиям» источник в Олимпийском комитете РФ, «под сокращение» могут попасть чемпионы сочинских Игр — в их числе Вик Уайлд, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьёв и Илья Черноусов. 

— Худший вариант — если из списка российских олимпийцев вычеркнут всех спортсменов, которые принимали участие в Играх-2014 в Сочи, а это довольно внушительный список. Это и спортсмены, и тренеры, — заявил он.

В МОКе при этом уже заявили, что на Олимпиаду могут не попасть даже атлеты, к которым нет допинговых претензий. По мнению экспертов и спортсменов, решение не пускать в Пхенчхан ничем не скомпрометировавших себя спортсменов имеет «абсолютно политический» контекст.

Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Россияне отправятся на турнир в команде «Олимпийские атлеты из России».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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