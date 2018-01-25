Медальный незачет

Олимпийскую команду российских спортсменов могут сократить — на этот раз по результатам проверки, которую во вторник провела независимая комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством француженки Валери Фурнейрон. Итоги тестов предстоит рассмотреть OARIG — комиссии МОКа, принимающей окончательное решение по атлетам из РФ. По словам собеседника «Известий» в Олимпийском комитете России (ОКР), на этот раз «под сокращение» могут попасть чемпионы сочинских Игр — в их числе Вик Уайлд, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев и Илья Черноусов. Эксперты и спортсмены отмечают, что решение не пускать в Пхенчхан ничем не скомпрометировавших себя спортсменов имеет «абсолютно политический» контекст.

Окончательный состав российской делегации объявят до 28 января. При этом в МОКе уже заявили, что на Олимпиаду могут не попасть даже атлеты, к которым нет «допинговых» претензий. Список тех, кто поедет на Игры, предстоит утвердить специальной комиссии МОКа под руководством члена исполкома организации Николь Хевертц. Помимо нее в рабочую группу вошли член комиссии спортсменов МОКа Данка Бартекова и генеральный директор МОКа Кристоф де Кеппер. Они получат право на дальнейшее исключение российских спортсменов из списка, однако вносить в него новые фамилии уже не смогут.

В ходе второй проверки количество участников (спортсменов и тренеров) от России может сократиться еще на треть. Об этом «Известиям» рассказал источник в ОКР.

— В лучшем случае комиссия Николь Хевертц согласится со списком Валери Фурнейрон и не будет дальше сокращать российскую делегацию, но в такое развитие событий уже верится с трудом, — отметил он. — Худший вариант — если из списка российских олимпийцев вычеркнут всех спортсменов, которые принимали участие в Играх-2014 в Сочи, а это довольно внушительный список. Это и спортсмены, и тренеры.

мок2 Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Если комиссия МОКа действительно решит исключить из списка всех участников сочинской Олимпиады, то сборная России лишится ряда потенциальных медалистов Игр-2018. В том числе призеров Сочи-2014, которых еще не отстранили от участия в соревнованиях в Пхенчхане. Среди них — Вик Уайлд (два золота, сноуборд), Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (золото в командных соревнованиях, фигурное катание), Илья Черноусов (золото, лыжные гонки), Семен Елистратов и Руслан Захаров (оба — золото в эстафете, шорт-трек), Николай Олюнин (серебро, сноуборд), Ольга Граф (бронза, конькобежный спорт), Александр Смышляев (бронза, фристайл), Алена Заварзина (бронза, сноуборд), а также Юлия Скокова и Екатерина Шихова (бронза в командной гонке, конькобежный спорт).

Такое решение может отразиться и на хоккейной сборной: в сочинской Олимпиаде принимали участие лидеры российской команды Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Вячеслав Войнов.

Министр спорта РФ Павел Колобков полагает, что комментировать ситуацию пока рано.

— Окончательные списки поступят в ближайшее время, — напомнил он, предложив не забегать вперед.

В пресс-службе МОКа не смогли предоставить оперативный комментарий по запросу «Известий». Однако почетный президент ОКР, член Совета Федерации Леонид Тягачев считает, что история с процедурой приглашений спортсменов изначально выглядела абсурдной, однако теперь это «перешло все границы».

— Невозможно согласиться с тем, что Шипулин, Устюгов и Ан, никогда не замаравшие себя применением допинга, должны будут смотреть Олимпиаду по телевизору, — заявил он «Известиям». — К сожалению, с этим уже трудно что-то поделать. Теперь важно, чтобы вторая комиссия не вычеркнула кого-то из приглашенных. Но поскольку она уже подчиняется руководству МОКа, есть надежда, что новых неприятных сюрпризов до начала Игр не будет. Я по-прежнему убежден, что Томас Бах не хочет наносить удар по России. Но он связан по рукам и ногам многими членами исполкома, различными комиссиями, а также влиянием на них многочисленных западных корпораций, спонсирующих олимпийское движение.

мок1 Леонид Тягачев Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина назвала решение МОКа неправомочным — комиссия, по ее мнению, «нарушает свои же писаные законы».

— И претензии только к спортсменам из России. Даже спортсмены из других стран говорят о том, что работают двойные стандарты: правила для всех едины, но для кого-то почему-то они более жесткие. Например, МОК допустил спортсменов из Северной Кореи, несмотря на то что документы они подали не в срок. Наверное, добиваются по всем фронтам российского отсутствия — давление идет и на наших военных в Сирии, на наши СМИ, теперь взялись за спорт. Это абсолютно политическое решение, — уверена она.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев полагает, что МОК бьет в первую очередь по олимпийским чемпионам и будущим гарантированным медалистам.

— Фактически МОК нам говорит: «Эти спортсмены не поедут, потому что я так хочу, и доказывать я вам ничего не обязан». А то, что спортсмены прошли все тесты и не имели допингового прошлого, ничего не значит. Таким образом они могут выхолостить определенное количество очень сильных наших спортсменов, — заявил он «Известиям». — Надо признаться, ответных рычагов у нас нет. Мы не можем бойкотировать Олимпиаду от лица государства — тогда мы потеряем несколько олимпийских циклов. Но если, например, не поехали наши хоккеисты — всё, Олимпиада накрылась, никому не интересно ее смотреть. И тогда спонсоры начинают громко выть и советовать МОК вести себя аккуратно.

По мнению олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, МОК вправе отказать любому спортсмену в приглашении, даже если страна уже сформировала свой список. Атлет сможет подать в суд, но всё зависит от решения МОКа.

мок3 Светлана Журова Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

— Они могут посчитать, что спортсмен каким-то образом дискредитирует олимпийское движение. Но конкретно с этими спортсменами другое: есть некий список, который предоставил информатор МОКа и WADA Григорий Родченков, и якобы по нему и начали отстранять. А кого он туда включил и объективный он или нет, сказать сложно. Надо дождаться официальных заявлений. МОК же пообещал, что на Олимпиаде будут только чистые спортсмены, в которых все уверены, — сказала она «Известиям».

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Россияне отправятся в Южную Корею в команде «Олимпийские атлеты из России».