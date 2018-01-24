Времени мало, но оно есть

Сегодня в итальянском Риднау стартует чемпионат Европы по биатлону — последний официальный старт перед зимней Олимпиадой в Пхёнчхане, которая начнется 9 февраля. Как обычно, в континентальном первенстве примут участие резервные составы сборных. Но у некоторых спортсменов всё же остаются шансы стать участниками своих национальных команд, которые поедут в Корею. Особенно — после заявления Олимпийского комитета России (ОКР) о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не будет приглашать на Игры лидера нашей биатлонной команды, олимпийского чемпиона – 2014 в эстафете Антона Шипулина.

До решения МОКа, вынесенного 23 января, состав российской делегации был практически определен, сказал «Известиям» член совета Союза биатлонистов России (СБР), двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев. С высокой вероятностью в сборную России проходили Максим Цветков, Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев. Однако старший тренер мужской национальной команды Рико Гросс заявил, что окончательный состав будет объявлен только после чемпионата Европы.

— Если было решено повременить с окончательным оглашением состава до конца чемпионата, значит, кого-то оттуда еще держат в обойме, — заявил «Известиям» Анатолий Алябьев. — Скорее всего, по итогам чемпионата Европы возможность зацепиться за место в сборной будет у Дмитрия Малышко (олимпийский чемпион – 2014 в эстафете, серебряный призер чемпионата Европы – 2010. — «Известия»). Но только в том случае, если он выиграет золото, проявит себя. Тогда его могут взять в Корею. Шанс есть и у Светланы Мироновой — если будет чистый выигрыш в одной гонке или призовые места в нескольких. Теперь, когда ситуация с Шипулиным уже необратима, перестановки в составе после чемпионата Европы очевидны. При этом мы пока не знаем, будет ли Антон последним в этом списке. За всё время допинговых атак на Россию мы уже поняли: в любой момент произойти может всё что угодно.

В минувшие выходные в итальянской Антерсельве завершился и последний предолимпийский этап Кубка мира. Главные звезды мирового биатлона француз Мартен Фуркад, братья Тайрей и Йоханнес Бе из Норвегии, немка Лаура Дальмайер и итальянка Доротея Вирер уже готовятся к главным стартам четырехлетия.

По окончании соревнований в Антерсельве старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов сообщил, что в предварительную заявку на Олимпиаду вошли Екатерина Юрлова, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. За последний год наша команда демонстрирует не самые лучшие результаты: последняя медаль у женщин на этапах Кубка мира была завоевана в декабре 2016-го, прошлогодний чемпионат мира в Хохфильцене также оказался для них безмедальным. В нынешнем сезоне место в первой десятке по итогам гонок занимали только Екатерина Юрлова, Татьяна Акимова и Светлана Миронова. При этом в первую шестерку — так называемую цветочную зону — попадала лишь Юрлова.

— У женщин только она может зацепиться за медаль, если удачно отстреляется, — заявил «Известиям» бывший старший тренер сборной России, олимпийский чемпион – 1980 Владимир Аликин. — Единственная, кто что-то может показать, — Юрлова, поскольку ногами она работает хорошо. Все остальные на трассе выглядят неважно — проигрывают огромное количество времени. А чудес, как известно, не бывает.

Лучше обстоят дела у мужчин. За все декабрьские и январские этапы нашей команде удалось завоевать три бронзовые медали. Антон Шипулин стал третьим по итогам гонки преследования во французском Анси в декабре и в январе — в Антерсельве. После Нового года он же поднимался на подиум по итогам эстафеты в немецком Рупольдинге. При этом награжденные вместе с ним Антон Бабиков и Максим Цветков уже тогда публично заявляли о своем неважном функциональном состоянии.

— «Реанимировать» Цветкова и Бабикова до Олимпиады вряд ли получится, — отметил Владимир Аликин. — Шипулин еще может собраться на отдельную гонку и выиграть ее, если правильно спланировать подготовку. В случае если он поедет на Игры. А Цветков с Бабиковым, судя по их высказываниям, уже сами не верят, что можно исправить ситуацию.

По мнению Владимира Аликина, возглавлявшего мужскую сборную России на чемпионате мира – 2009 в Пхёнчхане, быстро привыкнуть к олимпийской трассе Альпензия будет непросто.

— Это очень жесткая трасса, к которой без должной подготовки не привыкнешь за считаные дни, — добавил 60-летний специалист. — Долгий перелет в Корею, огромная разница во времени — всё это скажется на организме. У них и сейчас ноги плетутся, добегают до финиша из последних сил. Да, возможно, они улучшат свое состояние к февралю. Но ведь Фуркад, Бе и остальные ребята тоже добавят.

Анатолий Алябьев отметил, что при должной подготовке на отдельных стартах российские биатлонисты могут завоевать медали, но это будет зависеть от множества факторов.

— Времени мало, но оно еще не потеряно, — сказал специалист. — Будет очень важно, как спортсмены себя поведут. Должно быть максимальное взаимопонимание между биатлонистами, личными тренерами и тренерами сборных — во всех мелочах. Глобально что-то изменить за оставшееся время уже невозможно, но шанс провести отдельную шлифовку еще есть. Главное, чтобы ребята подошли к олимпийским стартам не на усталости, как это было у Бабикова, Цветкова и Елисеева на последних этапах Кубка мира. Нужны легкость и кураж.

По состоянию на вечер вторника приглашение от МОКа получили только Антон Бабиков, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова. На биатлонных соревнованиях на Олимпийских играх будет разыграно 11 комплектов медалей.

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