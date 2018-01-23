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МОК огласил список допущенных на Олимпиаду российских биатлонистов

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Международный олимпийский комитет (МОК) включил в список спортсменов, приглашенных на Олимпийские игры 2018 года, всего троих биатлонистов из России — Антона Бабикова, Ульяну Кайшеву и Татьяну Акимову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к МОКу.

«В список приглашенных на Игры биатлонистов вошли только Бабиков, Кайшева и Акимова», –– рассказал собеседник агентства.

22 января стало известно, что на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане не будут допущены ведущие российские спортсмены, среди которых олимпийский чемпион, лидер мужской сборной России по биатлону Антон Шипулин и один из ведущих российских лыжников — Сергей Устюгов.

Также отстранены двое российских хоккеистов — Валерий Ничушкин и Михаил Науменков, которые уже были включены в предварительный список сборной России по хоккею.

В Кремле на решение Международного олимпийского комитета уже отреагировали и выразили надежду, что МОК сможет пояснить свои решения.
 

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