Комиссия МОКа не допустила Виктора Ана на Олимпиаду в Пхенчхане

Шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана вычеркнут из списка кандидатов на поездку на Олимпийские игры в Пхенчхане комиссией по допуску МОКа. Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

По данным издания, до соревнований будут допущены еще несколько коллег Виктора Ана. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что ничего не знает о данном решении.

Ранее стал известен предварительный состав женской сборной РФ по биатлону.