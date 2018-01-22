Прямой эфир
Сюжет:

Комиссия МОКа не допустила Виктора Ана на Олимпиаду в Пхенчхане

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана вычеркнут из списка кандидатов на поездку на Олимпийские игры в Пхенчхане комиссией по допуску МОКа. Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

По данным издания, до соревнований будут допущены еще несколько коллег Виктора Ана. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что ничего не знает о данном решении.

Ранее стал известен предварительный состав женской сборной РФ по биатлону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Герой открытия летних ОИ-2016 из Тонги выступит в Пхёнчхане на лыжах
Фигуристы показали характер
Российские лидеры мирового женского одиночного фигурного катания выиграли домашний чемпионат Европы и готовы к олимпийским победам в Южной Корее

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017