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Фигуристы показали характер

Российские лидеры мирового женского одиночного фигурного катания выиграли домашний чемпионат Европы и готовы к олимпийским победам в Южной Корее
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В воскресенье в Москве завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Из 12 разыгранных во дворце спорта «Мегаспорт» комплектов наград девять достались российским спортсменам. В парном катании весь пьедестал почета заняли наши фигуристы: золото выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, серебро — Ксения Столбова и Федор Климов, бронзу — Наталья Забияко и Александр Энберт.

Министр спорта отметил высокие результаты российских фигуристов на ЧЕ

При этом выигравшие уже второе континентальное первенство подряд Евгения Тарасова и Владимир Морозов после завершения короткой программы занимали пятое место — лидировали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Но неудачный прокат в произвольной программе лишил их не только чемпионства, но и места на пьедестале — Наталье Забияко и Александру Энберту они уступили всего 0,01 балла.

— Это удача для тех, кто выиграл, — заявил «Известиям» олимпийский чемпион 2014 года Максим Траньков. — У меня тоже были моменты, когда всё решали 0,11 или 0,17 балла. Но 0,01 — это очень тонкое превосходство. Потенциал Забияко и Энгерта был виден давно, более неожиданным стало плохое выступление французской пары. Катались они очень неудачно, что позволило российским парам занять весь подиум.

Эксперт отметил: на первенстве Европы, как и на декабрьском чемпионате России в Санкт-Петербурге, Евгения Тарасова и Владимир Морозов неудачно откатали короткую программу.

— Тревожит стабильность исполнения элементов и короткая программа в целом, — отметил Максим Траньков. — На этом чемпионате Европы короткая программа у Жени и Володи была сорвана. Думаю, их тренеры проанализируют ошибки и сделают выводы к Олимпиаде. А вот их произвольная программа была близка к идеальной. Понятно, что нет предела совершенству, имелись и определенные недочеты. Им еще есть куда расти.

Серебряные призеры сочинских Игр в парном катании и олимпийские чемпионы 2014 года в командном первенстве Ксения Столбова и Федор Климов из-за травмы начали сезон только в декабре, выиграв в итоге золото национального первенства. В Москве паре не удалось блеснуть в короткой программе, но по итогам произвольной они добились серебряных наград.

— Разумеется, ребята сейчас не на максимуме своих возможностей, — заметил Максим Траньков. — Им еще надо основательно прибавлять — все-таки три года ушло на лечение. Другие участники соревнований всЁ это время интенсивно тренировались, поэтому на сегодняшний день результат Ксении и Федора закономерен. У них впереди будет еще очень много работы.

Загитова стала чемпионкой Европы по фигурному катанию

В мужском одиночном катании золото взял фаворит турнира, двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес, для которого эта победа на континентальном первенстве стала шестой подряд. Несколько раз упавший во время прыжков Михаил Коляда всё же стал бронзовым призером, а серебро неожиданно завоевал Дмитрий Алиев.

— Перед этими выступлениями было видно, что Дима максимально заряжен на хорошее выступление, — заявил «Известиям» тренер Дмитрия Алиева Евгений Рукавицын. — И уже непосредственно на льду в его действиях была ясность, четкость и понимание, что делать и как себя держать. Я прекрасно понимаю, как тяжело было этого достичь, не тренируясь из-за травмы ощутимую часть сезона. Теперь он знает свой потенциал, и главное — не останавливаться. Возможно, мы усложним программу на Олимпиаде, но пока об этом говорить рано — надо с холодной головой проанализировать прошедший чемпионат Европы.

В танцах на льду золото досталось двукратным чемпионам мира — французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Серебро завоевали чемпионы Сочи-2014 в командных соревнованиях Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Бронзовыми призерами стали Александра Степанова и Иван Букин.

— На Катю и Диму давил неудачный прокат в коротком танце, поэтому в произвольном они более жестко контролировали элементы, — сказал «Известиям» тренер пары Александр Жулин. — За исключением одной помарки они выступили безупречно. Показали характер, отыграв второе место у Степановой и Букина, которые замечательно откатали короткий танец. Теперь нужно отдохнуть и готовиться к Олимпиаде. Думаю, на бронзу Боброва и Соловьев претендовать могут, а дальше уже возможно всё — как говорится, лед скользкий.

Чемпионат Европы по фигурному катанию – 2018
В Москве завершился чемпионат Европы по фигурному катанию – 2018. Российские спортсмены получили девять комплектов медалей из 12 возможных. На фото: российская спортсменка Евгения Медведева во время выступления в короткой программе в женском одиночном катании. В этом чемпионате Евгения заняла второе место, уступив золото Алине Загитовой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Чемпионат Европы по фигурному катанию – 2018
Французские спортсмены Лола Эсбра и Андрей Новоселов во время выступления в короткой программе спортивных пар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Чемпионат Европы по фигурному катанию – 2018
Хорватский спортсмен Николас Врдоляк во время выступления в короткой программе в мужском одиночном катании
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Чемпионат Европы по фигурному катанию – 2018
Испанские спортсмены Лаура Баркеро и Ариц Маэсту во время выступления в короткой программе спортивных пар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Чемпионат Европы по фигурному катанию – 2018
Датские спортсмены Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен во время выступления в произвольной программе танцевальных пар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Чемпионат Европы по фигурному катанию – 2018
Эстонский спортсмен Даниэль Альберт Науриц во время выступления в короткой программе в мужском одиночном катании
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Чемпионат Европы по фигурному катанию – 2018
Итальянские спортсмены Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе во время выступления в короткой программе спортивных пар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Чемпионат Европы по фигурному катанию – 2018
Российская спортсменка Алина Загитова во время выступления в короткой программе в женском одиночном катании, где спортсменка завоевала золотую медаль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Чемпионат Европы по фигурному катанию – 2018
Российские спортсмены Наталья Забияко и Александр Энберт во время выступления в короткой программе спортивных пар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Чемпионат Европы по фигурному катанию – 2018
Российская спортсменка Евгения Медведева, занявшая второе место, российская спортсменка Алина Загитова, занявшая первое место, и итальянская спортсменка Каролина Костнер, занявшая третье место в женском одиночном катании (слева направо), во время церемонии награждения призеров чемпионата Европы по фигурному катанию во дворце спорта «Мегаспорт»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Чемпионат Европы по фигурному катанию – 2018
Испанский спортсмен Хавьер Фернандес во время выступления в произвольной программе мужского одиночного катания, завоевавший золото на чемпионате
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Чемпионат Европы по фигурному катанию – 2018
Французские спортсмены Лола Эсбра и Андрей Новоселов во время выступления в произвольной программе спортивных пар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Чемпионат Европы по фигурному катанию – 2018
Итальянские спортсмены Валентина Маркей и Ондрей Хотарек во время выступления в произвольной программе спортивных пар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Чемпионат Европы по фигурному катанию – 2018
Российские спортсмены Наталья Забияко и Александр Энберт во время выступления в произвольной программе спортивных пар. Спортсмены взяли серебро на чемпионате
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Чемпионат Европы по фигурному катанию – 2018
Испанские спортсмены Сара Уртадо и Кирилл Халявин во время выступления в короткой программе танцевальных пар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Чемпионат Европы по фигурному катанию – 2018
Норвежская спортсменка Анне-Лине Гьерсем во время выступления в короткой программе в женском одиночном катании
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Чемпионат Европы по фигурному катанию – 2018
Российские спортсмены Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев во время выступления. Пара заняла второе место в произвольной программе танцевальных пар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Чемпионат Европы по фигурному катанию – 2018
Британская спортсменка Наташа Маккей во время выступления в короткой программе в женском одиночном катании
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Чемпионат Европы по фигурному катанию – 2018
Российские спортсмены Ксения Столбова и Федор Климов, занявшие второе место, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, занявшие первое место, Наталья Забияко и Александр Энберт, занявшие третье место среди спортивных пар (слева направо), во время церемонии награждения призеров чемпионата Европы по фигурному катанию во дворце спорта «Мегаспорт»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Чемпионат Европы по фигурному катанию – 2018
Британские спортсмены Пенни Кумс и Николас Бакленд во время выступления в произвольной программе танцевальных пар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Заметным событием турнира стало соревнование в женском одиночном катании. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступала впервые после травмы и завоевала серебро. Победительницей стала Алина Загитова — главное открытие года, впервые встретившаяся с Евгенией Медведевой на столь крупном турнире. Обе ученицы тренера Этери Тутберидзе сейчас являются фаворитками Олимпиады в Пхенчхане.

Российские фигуристы заняли весь пьедестал в соревновании пар на ЧЕ

— Мы очень рады, что зрители увидели противостояние, которое сопоставимо с соперничеством Алексея Ягудина и Евгения Плющенко, — сказал «Известиям» хореограф фигуристок Даниил Глейхенгауз. — Алина идеально выступила на этом первенстве, а для Жени было важно показать результат после травмы. При этом никакого психологического надлома из-за этого поражения у Медведевой нет. Она намерена готовиться к Олимпиаде и биться там за победу. Как и Загитова. Это здоровая конкуренция — Алина тянется за Женей, а Женя не позволяет себе расслабиться, глядя на Алину. И вместе они прогрессируют.

В воскресенье Федерация фигурного катания России (ФФКР) объявила состав сборной на Олимпийские игры в Пхенчхане, которые стартуют 9 февраля. В Южную Корею поедут все призеры прошедшего чемпионата Европы, а также Мария Сотскова, ставшая четвертой в женском одиночном катании.

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