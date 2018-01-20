Загитова стала чемпионкой Европы по фигурному катанию

Российская фигуристка Алина Загитова завоевала титул чемпиона Европы в женском одиночном катании. За короткую и произвольную программы она заработала 238,24 балла.

Вице-чемпионом Европы стала Евгения Медведева. По сумме двух программ она набрала 232,86 очка.

Бронзовая медаль досталась итальянской фигуристке Каролине Костнер (204,25 балла), передает агентство «Р-Спорт».

Стоит отметить, что на двух предыдущих чемпионатах Европы первенствовала именно Евгения Медведева.

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