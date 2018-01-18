Российские фигуристы заняли весь пьедестал в соревновании пар на ЧЕ

Российские фигуристы заняли весь пьедестал в соревновании пар на чемпионате Европы в Москве.

Золотые медали завоевал дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов. По результатам короткой и произвольной программ им удалось набрать 221,60 балла.

Вторыми стали Ксения Столбова и Федор Климов — 211,01 балла. Третье место заняли Наталья Забияко и Александр Энберт — 210,18 балла, пишет «Спорт-Экспресс».

Чемпионат Европы-2018 по фигурному катанию, который стартовал 17 января на ледовой арене «Мегаспорт» в Москве, продлится пять дней.