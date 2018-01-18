Фигуристка Медведева высказалась после поражения в короткой программе

Российская фигуристка Евгения Медведева, дважды становившаяся чемпионкой мира по фигурному катанию, прокомментировала свое поражение в короткой программе на чемпионате Европы.

Медведева набрала 78,57 балла, уступив первое место другой спортсменке из России — Алине Загитовой. По словам Медведевой, она сама недовольна своим прокатом.

Она отметила, что считает результаты соревнования справедливыми и выразила благодарность врачам, которые помогли ей быстро восстановиться после травмы, чтобы выступить на чемпионате.

«Каждый идет к своей цели, каждый получает то, что он заслуживает. Поэтому — работать-работать-работать!» — приводит слова фигуристки «Спорт-Экспресс».