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Фигуристка Медведева высказалась после поражения в короткой программе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российская фигуристка Евгения Медведева, дважды становившаяся чемпионкой мира по фигурному катанию, прокомментировала свое поражение в короткой программе на чемпионате Европы.

Медведева набрала 78,57 балла, уступив первое место другой спортсменке из России — Алине Загитовой. По словам Медведевой, она сама недовольна своим прокатом. 

Она отметила, что считает результаты соревнования справедливыми и выразила благодарность врачам, которые помогли ей быстро восстановиться после травмы, чтобы выступить на чемпионате. 

«Каждый идет к своей цели, каждый получает то, что он заслуживает. Поэтому — работать-работать-работать!» — приводит слова фигуристки «Спорт-Экспресс».

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