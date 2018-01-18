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Евгения Медведева готова к победам после травмы

Лучшая в мире спортсменка среди женщин-одиночниц возвращается на лед
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В среду в Москве стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Заключительное предолимпийское континентальное соревнование определит последних участников Игр в Пхенчхане, а также покажет, в какой форме находятся фавориты главного турнира четырехлетия. Основная интрига для отечественных зрителей будет в женском одиночном катании, где двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поборется за золото со своей главной конкуренткой в нынешнем сезоне Алиной Загитовой.

СМИ: Фигуристка Медведева пропустит чемпионат России в Петербурге

Для 18-летней Евгении Медведевой сезон складывается крайне сложно. Удачно стартовав на российском и японском этапе Гран-при, фигуристка в ноябре получила травму ноги и не выступала два месяца, пропустив чемпионат России в Санкт-Петербурге. Несмотря на то что декабрьское национальное первенство определяло список фигуристов, которые представят страну на домашнем чемпионате Европы, Федерация фигурного катания России (ФФКР) включила Евгению Медведеву в список участников.

— Решение включить Женю в число участников чемпионата Европы было абсолютно правильным. Учитывая статус Медведевой и ее характер, позволяющий выиграть чемпионат Европы даже после не самой приятной травмы, — заявил «Известиям» почетный президент ФФКР Валентин Писеев. — Сейчас на Евгению будет оказываться серьезное давление, но ее психологическая устойчивость должна ей помочь. Полезным будет ее участие и для Алины Загитовой. Да, сейчас она считается одной из фавориток не только чемпионата Европы, но и Олимпиады. И ей обязательно нужно до поездки в Корею пройти через конкуренцию на таком высоком уровне, как континентальное первенство. Это добавит ей уверенности в своих силах и позволит на практике прочувствовать, что такое бороться за высшие награды в подобных турнирах.

В среду Евгения Медведева вышла на свою первую тренировку после травмы. Одновременно с Алиной Загитовой она полностью отработала занятие на глазах у их тренера Этери Тутберидзе и хореографа Даниила Глейхенгауза. За полчаса на льду лучшая фигуристка последних двух лет выполнила шесть тройных каскадов, что было воспринято наблюдателями как демонстрация отличной формы.

— Видно, что Женя соскучилась по льду и очень голодна до тренировок и соревнований, — отметил в беседе с «Известиями» знаменитый тренер одиночников Виктор Кудрявцев. — Она по-настоящему рвала и метала, сделала несколько сложнейших элементов. Сейчас Медведева поймала кураж, и создается ощущение, что пауза ей даже была на пользу. Если это продолжится в короткой и произвольной программах, мы снова увидим ту Женю, которая радовала нас до травмы.

Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию

Вчера вечером короткую программу завершили мужчины. Фавориту турнира испанцу Хавьеру Фернандесу попытались составить конкуренцию россияне Михаил Коляда и Александр Самарин.

— Судя по прошедшему чемпионату России, Миша и Саша в целом сохранили свой уровень, позволивший Коляде год назад в Остраве завоевать бронзу, а Самарину — попасть в десятку, — сказал Виктор Кудрявцев. — С тех пор Михаил держит свой уровень, а Александр очень серьезно прибавил. Оба вполне могут побороться за медали, если не допустят ошибок при исполнении достаточно сложных программ.

Также медали будут разыграны в соревнованиях спортивных пар и в танцах на льду. Фаворитами в этих дисциплинах считаются Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (в танцах) и Евгения Тарасова и Владимир Морозов (в парах).

— На чемпионате России они показали свой лучший произвольный танец в сезоне, — отметил Валентин Писеев. — Короткий танец Катя и Дима откатали с определенными недочетами. Если устранят их, проблем быть не должно — ни на чемпионате Европы, ни на Олимпиаде. Главное, чтобы они стабилизировали свое выступление. В этом сезоне они демонстрируют перепады в результатах и качестве. Избежав этого, Боброва и Соловьев могут бороться за самые высокие места. Что касается пар, то тут будет интересно, смогут ли прибавить Ксения Столбова и Федор Климов, которые неважно выглядели в Санкт-Петербурге. За Тарасову и Морозова я более спокоен — они сейчас в прекрасной форме.

Медалисты в парах по итогам произвольной программы определятся сегодня. Завтра станут известны победители у мужчин, в субботу — в танцах и у женщин.

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