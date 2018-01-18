Евгения Медведева готова к победам после травмы

В среду в Москве стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Заключительное предолимпийское континентальное соревнование определит последних участников Игр в Пхенчхане, а также покажет, в какой форме находятся фавориты главного турнира четырехлетия. Основная интрига для отечественных зрителей будет в женском одиночном катании, где двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поборется за золото со своей главной конкуренткой в нынешнем сезоне Алиной Загитовой.

Для 18-летней Евгении Медведевой сезон складывается крайне сложно. Удачно стартовав на российском и японском этапе Гран-при, фигуристка в ноябре получила травму ноги и не выступала два месяца, пропустив чемпионат России в Санкт-Петербурге. Несмотря на то что декабрьское национальное первенство определяло список фигуристов, которые представят страну на домашнем чемпионате Европы, Федерация фигурного катания России (ФФКР) включила Евгению Медведеву в список участников.

— Решение включить Женю в число участников чемпионата Европы было абсолютно правильным. Учитывая статус Медведевой и ее характер, позволяющий выиграть чемпионат Европы даже после не самой приятной травмы, — заявил «Известиям» почетный президент ФФКР Валентин Писеев. — Сейчас на Евгению будет оказываться серьезное давление, но ее психологическая устойчивость должна ей помочь. Полезным будет ее участие и для Алины Загитовой. Да, сейчас она считается одной из фавориток не только чемпионата Европы, но и Олимпиады. И ей обязательно нужно до поездки в Корею пройти через конкуренцию на таком высоком уровне, как континентальное первенство. Это добавит ей уверенности в своих силах и позволит на практике прочувствовать, что такое бороться за высшие награды в подобных турнирах.

В среду Евгения Медведева вышла на свою первую тренировку после травмы. Одновременно с Алиной Загитовой она полностью отработала занятие на глазах у их тренера Этери Тутберидзе и хореографа Даниила Глейхенгауза. За полчаса на льду лучшая фигуристка последних двух лет выполнила шесть тройных каскадов, что было воспринято наблюдателями как демонстрация отличной формы.

— Видно, что Женя соскучилась по льду и очень голодна до тренировок и соревнований, — отметил в беседе с «Известиями» знаменитый тренер одиночников Виктор Кудрявцев. — Она по-настоящему рвала и метала, сделала несколько сложнейших элементов. Сейчас Медведева поймала кураж, и создается ощущение, что пауза ей даже была на пользу. Если это продолжится в короткой и произвольной программах, мы снова увидим ту Женю, которая радовала нас до травмы.

Вчера вечером короткую программу завершили мужчины. Фавориту турнира испанцу Хавьеру Фернандесу попытались составить конкуренцию россияне Михаил Коляда и Александр Самарин.

— Судя по прошедшему чемпионату России, Миша и Саша в целом сохранили свой уровень, позволивший Коляде год назад в Остраве завоевать бронзу, а Самарину — попасть в десятку, — сказал Виктор Кудрявцев. — С тех пор Михаил держит свой уровень, а Александр очень серьезно прибавил. Оба вполне могут побороться за медали, если не допустят ошибок при исполнении достаточно сложных программ.

Также медали будут разыграны в соревнованиях спортивных пар и в танцах на льду. Фаворитами в этих дисциплинах считаются Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (в танцах) и Евгения Тарасова и Владимир Морозов (в парах).

— На чемпионате России они показали свой лучший произвольный танец в сезоне, — отметил Валентин Писеев. — Короткий танец Катя и Дима откатали с определенными недочетами. Если устранят их, проблем быть не должно — ни на чемпионате Европы, ни на Олимпиаде. Главное, чтобы они стабилизировали свое выступление. В этом сезоне они демонстрируют перепады в результатах и качестве. Избежав этого, Боброва и Соловьев могут бороться за самые высокие места. Что касается пар, то тут будет интересно, смогут ли прибавить Ксения Столбова и Федор Климов, которые неважно выглядели в Санкт-Петербурге. За Тарасову и Морозова я более спокоен — они сейчас в прекрасной форме.

Медалисты в парах по итогам произвольной программы определятся сегодня. Завтра станут известны победители у мужчин, в субботу — в танцах и у женщин.

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