«Большой спорт и ледовые шоу — это абсолютно разные вещи»

Илья Авербух — не только звезда отечественного фигурного катания, призер Олимпийских игр и победитель мирового и европейского первенств, но и человек, который одним из первых представил в России шоу совершенно нового формата. В его ледовых спектаклях участвуют самые звездные спортсмены, профессиональные артисты и циркачи, а за декорации отвечают художники мирового уровня.

Портал iz.ru поговорил со спортсменом, режиссером и продюсером о том, что его самого впечатляло в детстве, что нужно, чтобы делать успешные шоу в России и как уговорить олимпийских чемпионов принять в них участие.

— Сейчас вы — мастер семейных новогодних шоу. А у вас самого какое самое яркое впечатление из детства?

— Мое детство — это в основном, конечно, спорт и тренировки. Наверное, как раз самым ярким воспоминанием остаются такие моменты, когда я мог с ребятами в коробке поиграть в хоккей. Мы ставили такие деревянные ящики, они у нас были вместо ворот. Потом были какие-то турниры, в которых я побеждал на открытом катке. Но опять же, у меня все эти воспоминания, конечно же, спортивные.

Авербух_1 Ледовая сказка «Алиса в стране чудес» Фото: пресс-служба Ильи Авербуха

— У детей, серьезно занимающихся спортом, редко бывает много времени на развлечения. Вас самого в детстве театральные представления вообще интересовали или не до этого было?

— Нет, я мечтал просто поменьше тренироваться и побольше гулять с ребятами, так что ни о каких шоу и прочих культурных программах речи не шло. Даже когда меня мама водила на какие-то детские балеты, я не сказал бы, что мне это нравилось. Я довольно сильно скучал и не очень понимал, зачем мы сюда пришли. О возможности какой-то творческой работе именно с театрализованными шоу я задумался уже после 20 лет.

— С чем это было связано?

— Мне в спорте всегда нравилась импровизационность — возможность придумывать дорожки шагов, создавать новые программы. И когда я начал задумываться, чем я буду заниматься после окончания спортивной карьеры, я понял, что мне было бы интересно попробовать себя в качестве режиссера, продюсера, постановщика. И создать свой собственный проект.

Авербух_3 Ледовая сказка «Алиса в стране чудес» Фото: пресс-служба Ильи Авербуха

— Вот сейчас, после 12 лет работы над такими проектами, вы что считаете главным для создания успешного новогоднего представления?

— В России и уровень ледовых шоу, и конкуренция на этом поле очень высоки, поэтому вы должны иметь достаточно большое количество денег, чтобы начать работать. Вам нужно платить за декорации, а они дорого стоят, платить за аренду ледовых дворцов и за рекламные кампании. И, конечно, отдельная статья расходов — достаточно высокие гонорары топовых звезд, которых приглашают в шоу.

Так что первое — это конечно, деньги. Второе — творческая составляющая. Нужно четко знать, как работать с материалом, быть абсолютно в него погруженным и не упускать ни одной детали. И третье — ты должен выбрать такое произведение, чтобы оно попало в ожидания зрителей. Оно должно быть им интересным, и тогда у спектакля есть шансы на успех.

— При выборе темы или сюжета вы на что еще ориентируетесь помимо зрительского интереса?

— Прежде всего ты должен любить то, что ты делаешь. К каждой теме надо просто прийти в тот или иной момент жизни. Вот, например, спектакль «Щелкунчик» — я от него уходил очень давно. Мне казалось, что это слишком академично, слишком скучно и архаично. Мне казалось, что я не смогу над ним работать с интересом. А потом в одну секунду я почувствовал, что это определенный вызов — попробовать сделать то, что мне противоречит. И в итоге история меня очень увлекла, мы написали собственный вариант сценария. И получился очень яркий спектакль.

— То же самое — с «Алисой в Стране чудес». Я бы сказал, что я её делал вопреки. Потому что это тоже определенный вызов — посмотреть, сможем ли мы справиться с таким материалом, сохранить стройной сюжетную линию, сделать так, чтобы дети понимали, что происходит или, по крайней мере, могли увлечься действием.

Авербух_2 Ледовая сказка «Алиса в стране чудес» Фото: пресс-служба Ильи Авербуха

— В ближайшем будущем какую историю вы бы хотели сделать?

— Это сказать сложно, это всегда очень эмоциональная история. Одним из первых моих представлений была «Тайна острова сокровищ», очень пиратская, очень летняя тема. И на следующий год мне, наоборот, захотелось вообще уйти от таких ассоциаций в зиму, и я сделал спектакль «Морозко». Он прекрасно выглядел, но после «Морозко» мне снова захотелось ярких картинок, и мы отправились за Карлсоном, в спектакль «Малыш и Карлсон».

После этого мы пришли к другой теме, к спектаклю «Мама» по фильму «Волк и семеро козлят». Такая семейная история, первый спектакль, который использовал большое количество 3D-мэппинга. Так что все время просто хочется находить новые картинки, новые настроения. После спектакля «Мама» был спектакль «Бременские музыканты», затем «Щелкунчик».

Куда потянет в следующем году, неизвестно. Скорее всего, от обратного — если в «Алисе» много сюрреализма, то скорее всего захочется простой, понятной, открытой сказки. Например, «Снегурочки».

— Давайте вернемся к уже поставленным шоу. У вас, по большей части, истории, основанные на отечественной и зарубежной сказочной классике. Ваш новый проект, «Алиса в стране чудес», очень выбивается из этого ряда.

— Да, прежде всего, «Алиса» очень отличается от спектаклей, поставленных на классическую музыку — таких, например, как «Щелкунчик» Чайковского. Я долго искал понимания, как воплотить «Алису в стране чудес», потому что, конечно, можно просто использовать персонажа, но когда нет четкой сюжетной линии, спектакль не является спектаклем, а становится просто набором разрозненных номеров, исполненных артистами в одинаковых костюмах.

«Алиса в стране чудес» — очень сложное произведение для визуализации, поскольку вся его магия кроется в замечательных текстах Кэрролла. Тут важно погружение именно в литературный текст, важно обилие смыслов, полутонов. Все это — некий второй фон, который создает магию книги. Поэтому я долго не брался за это произведение, просто не знал, как это можно решить в спектакле.

В этом году, наконец, время «Алисы» пришло — технологии шагнули далеко вперед, и 3D-мэппинг, который является основной частью декораций, создает необходимую глубину этого волшебного мира Алисы, а цирковые номера добавляют спектаклю яркости и вызова.

Авербух_4 Ледовая сказка «Алиса в стране чудес» Фото: пресс-служба Ильи Авербуха

— В ваших постановках традиционно выступают спортсмены очень высокого уровня. В самом начале как они смотрели на предложение принять участие в детском новогоднем шоу?

— Когда я только начинал делать новогодние представления, я, обращаясь к ребятам, думал, что многие вообще ответят, что новогодние представления и елки — не уровень олимпийских чемпионов. Но я им сразу говорил, что мы будем делать не хороводы вокруг елочки, а собственные проекты очень высокого качества. И как видите, сейчас, наоборот, все в этот период хотят работать в таких шоу и показывать себя, хотя для этого требуется определенное переключение.

Сейчас у нас уже устоявшийся состав. У нас в «Алисе» три двукратных олимпийских чемпиона выступают — олимпийские чемпионы Сочи Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Катя Гордеева приезжает из Америки, а еще участвуют Мария Петрова и Алексей Тихонов, чемпионы Мира и Европы.

— С психологической точки зрения для спортсменов насколько велика разница между подготовкой к соревнованиям и подготовкой к таким выступлениям?

— Не надо сравнивать большой спорт и ледовые шоу — это абсолютно разные вещи. Большой спорт — это очень нервная обстановка, работа на грани своих возможностей. А ледовое шоу — это эмоциональная нагрузка, но поскольку у тебя нет боязни ошибиться, ты намного более раскрепощен и намного свободнее себя чувствуешь. Но в ледовых постановках звезды катаются очень много, выходят на лед очень часто, в большом количестве сцен и, конечно, когда у тебя три спектакля в день, это требует очень больших физических вложений.