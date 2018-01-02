Куда пойти в Москве на праздниках  

Новый год — еще не повод спешить за город или на юга. Январские каникулы с их неспешным ритмом и праздничным настроением — отличный шанс получше узнать город, размяться на катке и даже освоить пару-тройку экзотических навыков, от изготовления деревянных игрушек до создания театра теней. Портал iz.ru составил гид по главным развлечениям столицы в начале января.

Погулять по городу

Новогодние праздники — время, когда для того, чтобы развлечься и почувствовать атмосферу праздника, достаточно просто пройтись по улицам. Тем более, что погоду в эти дни в столице обещают, мягко говоря, не холодную.

С 22 декабря в Москве работает традиционный уже фестиваль «Путешествие в Рождество». В этом году темой праздника стал театр, а оформление столичных улиц было вдохновлено фасадами и внутренним убранством главных московских театров. Все зимние каникулы на Тверской, Рождественке, Новом Арбате, в Камергерском и Климентовском переулках, на Красной и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере и на бульварах будут работать площадки, посвященные самым известным классическим спектаклям, операм и балета.

kuda1 «Волшебный лес» на Манежной Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Ну и про простые новогодние радости вроде яркой иллюминации и красочных елочных шаров тоже забывать не стоит. На Манежной площади раскинулся «Волшебный лес» из многочисленных украшенных елок, а прямо на Красной площади вновь установили огромную ледяную горку.

Поклонникам городских прогулок стоит иметь в виду, что в этот раз Тверская будет полностью предоставлена в распоряжение пешеходов с 31 декабря по 2 января. Сам фестиваль «Путешествие в Рождество» продлится до 14 января. Его подробную программу можно посмотреть здесь.

Тем, кто любит катание с горок, но не хочет ехать в центр, стоит обратить внимание на Поклонную гору — там не только можно посмотреть на копии главных архитектурных шедевров мира, выполненные изо льда, но и скатится со стен ледяного 12-метрового Кремля.

Стать мастером марионеток и узнать Москву

В рамках все того же фестиваля «Путешествие в Рождество» в столице на разных площадках будут проходить не только представления, но и мастер-классы. На Площади Революции, например, все желающие смогут узнать о старых традициях празднования Нового года и Рождества. Детей в это время можно отправить в столярную мастерскую — там они научатся делать елочные игрушки и подсвечники из дерева.

kuda2 Ярмарки на улицах Москвы Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

Девочек, возможно, больше заинтересует мастерская на Тверской, где учат делать кукол для домашних театров. А в Климентовском переулке можно будет узнать о мастерстве сценографии и драматургии или попробовать свои силы в создании домашнего театра теней и театра марионеток.

Кроме того, на праздники в столице будет работать специальная экскурсионная программа. Найти можно вариант на любой вкус — от знакомства с малоизвестной историей центральных улиц до прогулок по главным столичным кладбищам. Большинство экскурсий будут бесплатными, но записываться на них надо заранее.

Поучаствовать в спектаклях

В этом году поход в театр или на новогоднее шоу можно совместить с прогулкой. Так, на катке, залитом в Новопушкинском сквере, каждый день будут показывать ледовые балеты. Обещают, в том числе, новые интерпретации «Лебединого озера», «Щелкунчика», «Белоснежки» и «Чиполлино». На Тверской площади покажут сказки разных стран, которые в столицу привезли артисты европейских театров. А на Новом Арбате, который превратится в маленькую Скандинавию, можно будет увидеть сказки Андерсена.

kuda3 Премьера ледового балета «Золушка» в Новопушкинском сквере Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Тем, кто хочет оказаться в самом центре театрализованного действия, стоит отправляться на Манежную — там, в «Волшебном лесу», каждый день фестиваля будет разворачиваться иммерсивный спектакль «12 месяцев», поучаствовать в котором могут все желающие. Еще одно похожее действие, но уже с японским акцентом, посмотреть можно будет в Климентовском переулке.

Сходить на каток или стать сноубордистом

У тех, кто остается в Москве на новогодние каникулы, есть шанс сходить на самый большой открытый каток в мире и, по совместительству, Главный каток страны. На территории ВДНХ в этом году залили больше 20 тыс. квадратных метров ледовых дорожек, а его основной темой стали зимние виды спорта.

kuda4 Москвичи на катке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

На Красной площади уже который год подряд будет работать «ГУМ-каток», в Парке Горького этой зимой открылся «Стереокаток» с оптическими иллюзиями и световыми шоу, а в Сокольниках можно встать на коньки и окунуться в атмосферу мюзик-холла. Кроме того, собственные катки открылись почти в каждом столичном парке, так что при желании можно просто выбрать тот, который будет недалеко от дома.

Но если катание на коньках — вещь для горожан привычная, то настоящий сноубординг-парк в центре столицы увидишь не всегда. Попробовать себя в роли покорителя снежных склонов этой зимой можно будет на Новом Арбате, где желающих покататься ждут профессиональные инструкторы со всем необходимым снаряжением.

Обойти музеи

Бесплатными на время новогодних каникул станут 77 московских музеев. Среди них — Новый Манеж, где проходит выставка, посвященная творчеству Эльдара Рязанова, «Музей Москвы» на Зубовском бульваре, мемориальная квартира Александра Сергеевича Пушкина и дом-музей Марины Цветаевой, Музей русской гармоники, Музей моды и Московский музей современного искусства. Посмотреть полный список и узнать программу музеев можно здесь.

kuda5 Елочные игрушки, изготовленные на старейшем российском предприятии «Елочка» в Клину Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Бесплатными станут многие музеи-усадьбы и заповедники. Так, не придется покупать билет, чтобы посетить «Царицыно» или «Коломенское». В первом можно будет не только посмотреть саму усадьбу, но и попасть на выставку «Дачное Царицыно». В «Коломенском» же в праздничные дни будет работать одна из самых новогодних выставок. Во дворце расскажут об истории производства знаменитых стеклянных елочных игрушек, которые уже больше ста лет делают мастера в Клину.

Посетителям представят около 800 экспонатов из столичных и подмосковных музеев, а также из частных коллекций. Помимо собственно игрушек разных лет, там можно будет увидеть, например, украшенный дутым стеклом костюм и головной убор, а также узнать о процессе производства любимой елочной классики. Выставка будет работать до 21 января. А вот 7 января там же, в «Коломенском», можно будет принять участие в святочных гуляниях.