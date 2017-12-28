Беспилотник заснял новогоднюю иллюминацию на главных улицах Москвы

Беспилотный аппарат снял центральные улицы Москвы, украшенные к Новому году и Рождеству. В городе установили световые тоннели и светящиеся арки, а на каждой площади стоят праздничные ели.

Новогодняя подсветка будет работать до 14 января 2018 года.

Кроме того, в центре Москвы можно прокатиться на новогодних трамваях, украшенных гирляндами. Они следуют по маршрутам № А, № 26 и № 6. Кроме того, в понедельник на Кольцевой линии Московского метрополитена начал курсировать праздничный поезд.