Ледяная горка длиной 100 м открылась у площади Революции в Москве

Самая длинная ледяная горка в Москве, длина которой составляет 100 м, установлена на площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» между Манежной площадью и площадью Революции. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

Горка будет работать и в новогоднюю ночь, передает агентство городских новостей «Москва».

Всех, пожелает прокатиться с горки в ночь на 1 января 2018 года, встретят веселые гномы и другие волшебные персонажи.

В этом году оборудовали четыре спуска с горки, чтобы очередь катающихся двигалась быстрее. Безопасность посетителей будут обеспечивать волонтеры. На площади Революции также работают ярмарка, карусели для самых маленьких, театральная площадка и праздничный елочный базар.

Самые большие в столице тюбинговые горки ждут посетителей на ВДНХ, передает НСН.

Напомним, в четверг в переходе между станциями МЦК «Площадь Гагарина» и метро «Ленинский проспект» открылся бесплатный каток. Одновременно на ледовой площадке площадью 200 кв. м смогут кататься около 30 человек.