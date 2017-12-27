65 лыжных трасс и 14 катков откроются в парках Москвы

В столичных парках откроют 65 лыжных трасс и 14 катков. Об этом в среду сообщает официальный портал мэра Москвы.

Катки с естественным льдом зальют в Кусково, парке «Царицыно» и в Серебряном Бору. А на территории «Лосиного Острова», в Битцевском лесу, Измайловском парке, парках «Москворецкий», «Тушинский», «Царицыно», в заказниках «Теплый Стан» и «Долина реки Сетунь» откроются катки с искусственным льдом.

Во всех парках на протяжении новогодних праздников, вплоть до 9 января, будут проходить спортивные состязания, концерты, мастер-классы и викторины, передает НСН.

Напомним, матч любительской Ночной лиги прошел на главном московском катке возле стен Кремля в минувшую субботу. Красные — против белых. В составе «Легенд хоккея» играли ветераны отечественного спорта. А в качестве центрального нападающего под номером 11 выступил президент России Владимир Путин.