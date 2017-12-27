Организаторы бесплатного фестиваля решили заработать на петербуржцах

Организаторы бесплатного «Парка ледовых фигур» в Санкт-Петербурге решили заработать на новогоднем гулянье за счет жителей и гостей города, сообщает телеканал 78.

Несколько десятков арт-объектов, которые вырезали скульпторы со всей страны, можно посмотреть на Московской площади. Билет на праздник для взрослого стоит 300 рублей, для ребенка — 200 рублей, бесплатно могут пройти только дети до четырех лет, инвалиды и ветераны ВОВ. Однако выставка уже оплачена из бюджета и вход на нее должен был осуществляться на безвозмездной основе.

Кроме того, на ярмарке работает услуга «платный Дед Мороз». Фото с ним на свой телефон стоит 150 рублей, а на девайс организаторов — 300 рублей. Также за дополнительную плату можно сделать еще и магнит с фото.

Тендер на проведение фестиваля ледовых скульптур провели еще осенью, на мероприятие выделили 10 млн рублей. В конкурсной документации дважды указывается, что вход на выставку должен быть свободным.

Как объяснили организаторы, контракт на госзаказ истек 25 декабря, поэтому вход и был сделан платным, а до этого посещение мероприятия было бесплатным. Однако официальное открытие фестиваля состоялось лишь 25 декабря, при этом он будет работать до марта.

На данный момент вход на мероприятие бесплатный.

Ранее портал iz.ru сообщал, что памятник человеческой жадности появится в Санкт-Петербурге в 2018 году. Авторы задумки назвали арт-объект «Вавилонской башней из ферм, добывающих валюту в реальном времени».