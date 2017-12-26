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«Ленфильм» и «Метрострой» рискуют встретить Новый год без света

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Кинокомпанию «Ленфильм» и строителя петербургского метрополитена «Метрострой» могут оставить без электроснабжения на Новый год из-за долгов по оплате счетов. Об этом сообщает «Петербургская сбытовая компания».

Так, «Ленфильм» задолжал за свет 7,25 млн рублей, а «Метрострой» — свыше 19 млн рублей.

Помимо указанных компаний, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области планирует отключить от электроснабжения порядка 9,5 тыс. предприятий, общая задолженность которых составляет 607 млн рублей.

Неплательщиков будут привлекать к административной ответственности, которая подразумевает штраф  от 100 до 200 тыс. рублей для юрлиц.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил кабмину ограничить рост тарифов на электроэнергию на уровне не выше инфляции, а также разработать программу модернизации ТЭС.

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