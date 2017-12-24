Свыше 5 тыс. жителей Ленинградской области остались без электричества. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по области.

По данным ведомства, отключение электроснабжения произошло в воскресенье днем в Лужском, Бокситогорском, Тихвинском и Всеволожском районах. В зоне отключения находятся 5013 человек.

В настоящее время на месте происшествия работают 13 бригад ПАО «Ленэнерго». Специалисты намерены устранить неполадки в ближайшее время.