Бесплатный каток открылся в московском метро

Бесплатный каток открылся в переходе между станциями МЦК «Площадь Гагарина» и метро «Ленинский проспект», сообщает агентство городских новостей «Москва».

На ледовой площадке площадью 200 кв. м одновременно смогут кататься около 30 человек, но если будет большое количество желающих, то на сеансы катания введут временные ограничения. Кроме того, в программе катка запланированы показательные выступления фигуристов и занятия с тренерами.

Коньки можно принести с собой или взять в бесплатном прокате. Рядом с катком расположены шкафчики для хранения вещей.

Каток будет открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00 до 10 января. Однако 31 декабря он закроется в 21:00 и откроется 1 января в 11:00.

В метрополитене надеются, что пассажиры оценят такой подарок и будут активно им пользоваться.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в столичных парках откроют 65 лыжных трасс и 14 катков. Также во всех парках на протяжении новогодних праздников, вплоть до 9 января, будут проходить спортивные состязания, концерты, мастер-классы и викторины.