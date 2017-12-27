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Выход со станции «Охотный Ряд» в новогоднюю ночь не будет ограничен

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Фото: ТАСС/Игорь Зотин
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Выход со станции метро «Охотный Ряд» не будет ограничен в новогоднюю ночь, как сообщалось ранее. Об этом порталу iz.ru сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в связи с проведением концерта на Красной площади выход со станции «Охотный Ряд» до 3:00 будет осуществляться только по спецпропускам.

В Москве в новогоднюю ночь метро и МЦК будут работать до утра. Также в ночь 31 декабря на 1 января в столице будут осуществляться все ночные и наиболее востребованные маршруты наземного транспорта.

Портал iz.ru писал о том, что новогодняя программа для жителей и гостей Москвы будет организована с 30 декабря по 3 января на 12 площадках. Главной темой этого сезона стали московские театры.

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