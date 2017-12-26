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Празднование Нового года состоится во всех округах Москвы

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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Власти Москвы подготовили новогоднюю программу для жителей и гостей столицы. Праздничные мероприятия состоятся с 30 декабря по 3 января на 12 площадках.

Главной темой этого сезона стали московские театры.

На протяжении пяти дней, с 30 декабря по 3 января, одновременно на всех площадках гостей ждут выступления уличных театров, перформансы, праздничные концерты и интерактивные программы», — говорится в сообщении департамента культуры города Москвы.

Представления пройдут на аллее Космонавтов на ВДНХ, в «Сокольниках» и Измайловском парке, в ландшафтном парке «Митино», поселке Внуково, Екатерининском парке, музее-заповеднике «Царицыно». Мероприятия запланированы в каждом округе столицы.

Для каждой площадки была выбрана главная тема праздника. В Измайловском парке ей стала сказка Самуила Маршака «Двенадцать месяцев», а в Печатниках — сказка «Снежная королева». В Зеленоградском административном округе перед зрителями предстанут герои сказок Александра Пушкина.

Также для москвичей и гостей столицы выступят различные артисты и певцы — группа «Пицца», Бьянка, МОТ, Рита Дакота, группа «Градусы», Елена Темникова, ST, 5sta Family, Егор Крид.

Ранее службы такси сообщили, что не планируют повышать цены на поездки в новогоднюю ночь. Стоимость будет определяться спросом, а также загруженностью водителей.

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