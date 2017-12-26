Астролог Павел Глоба составил прогноз на 2018 год

Астролог Павел Глоба заявил, что 2018 год обойдется без «апокалипсиса и жутких страшных потрясений».

«В целом 2018 год — невоенный, нереволюционный, мы живем без апокалипсиса и жутких страшных потрясений, это вполне оптимистичный прогноз», — сказал Глоба на пресс-конференции.

По словам астролога, в год Желтой Собаки возникает «очень много конфронтаций — судебных процессов, которые вызовут мировой резонанс». Глоба также отметил, что в грядущем году возможен «шквал жесткой критики, черного пиара».