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В Москве стартовали праздничные мероприятия

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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Киселев Сергей
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За пять часов до Нового года в московских парках стартовали праздничные мероприятия, которые продлятся до трех часов утра. Организаторы обещают, что они никого не оставят равнодушным. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Праздничные мероприятия пройдут в 22 столичных парках, в каждом из них состоится выступление звезд эстрады. Кроме того, гости праздника смогут принять участия в различных конкурсах и развлечения.

В 01:00 мск небо столицы озарят фейерверки. В этом году праздничный салют будет запущен с 38 точек.

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