В Москве стартовали праздничные мероприятия

За пять часов до Нового года в московских парках стартовали праздничные мероприятия, которые продлятся до трех часов утра. Организаторы обещают, что они никого не оставят равнодушным. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Праздничные мероприятия пройдут в 22 столичных парках, в каждом из них состоится выступление звезд эстрады. Кроме того, гости праздника смогут принять участия в различных конкурсах и развлечения.

В 01:00 мск небо столицы озарят фейерверки. В этом году праздничный салют будет запущен с 38 точек.