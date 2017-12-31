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ЦСКА опубликовал новогоднее поздравление в Youtube

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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
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Московский футбольный клуб ЦСКА опубликовал новогоднее видеопоздравление для своих болельщиков в Youtube. В ролике снялись футболисты Виктор Васин, Федор Чалов, Бибрас Натхо, Алан Дзагоев, Витиньо, Игорь Акинфеев, а также главный тренер Виктор Гончаренко, пишет «Газета.ру».

«Дорогие болельщики. Позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Крепкого здоровья вам и вашим семьям, вашим родным и близким», — сказал Акинфеев.

Свое поздравление также записали футболисты Спартака. Денис Глушаков, Артем Ребров и Андрей Ещенко пожелали своим фанатам здоровья, удачи и любви.

Ранее в сети был опубликован необычный трейлер чемпионата мира по футболу в стиле фильма «Безумный Макс».

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