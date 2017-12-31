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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном»

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Фото: Reuters/Jason Cairnduff
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Матч «Манчестера Юнайтед» и «Саутгемптона» 21-го тура чемпионата Англии не выявил победителя.

Игра прошла с нулевым результатом в субботу, 30 декабря.

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 0:0, сообщает «Газета.ру».

24 декабря «Манчестер Юнайтед» в матче 19-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с действующим чемпионом «Лестером». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Отмечается, что это уже третья подряд ничья команды Моуринью. Серия «Саутгемптона» без побед достигла восьми матчей.

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