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«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Лестером»

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Фото: REUTERS/Andrew Boyers
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«Манчестер Юнайтед» в матче 19-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с действующим чемпионом «Лестером». Встреча завершилась со счетом 2:2.

На 27-й минуте ворота манкунианцев поразил Джейми Варди. Гости сумели отыграться на 40-й минуте — голом отметился Хуан Мата. Он же вывел «красных дьяволов» вперед на 60-й минуте.

За 17 минут до конца матча с поля был удален полузащитник «Лестера» Даниэль Амарти. Несмотря на то, что «лисы» остались в меньшинстве, они сумели отыграть. За несколько мгновений до финального свистка ворота манкунианцев поразил Гарри Магир.

«Манчестер Юнайтед» после 19 туров занимает вторую строчку в чемпионате Англии и отстает от идущего первым «Манчестер Сити» на 13 баллов. «Лестер» с 27 очками занимает 8-е место.

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