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Жители Бурятии встретили Новый год

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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Любимов Андрей
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Жители Республики Бурятии празднуют начало Нового года, который наступил в регионе на пять часов раньше, чем в Москве (19:00 мск).

Как передает ТАСС, в столице Улан-Удэ сейчас стоит 30-градусный мороз.

Праздничные мероприятия проходят в административном центре республики с 17:00 31 декабря. На главной городской площади Советов был построен ледовый городок и установлена главная городская елка. Кроме того, перед гостями выступили творческие коллективы, солисты Центра культуры и досуга, а также звезды бурятской эстрады.

Ранее портал iz.ru писал, что жители Владивостока встретили Новый год катанием с горки, гуляньями и праздничным концертом.

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