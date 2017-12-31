Прямой эфир

Жители Владивостока встретили Новый год катанием с горки

0
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый год пришел во Владивосток, жители города встретили его гуляньями, праздничным концертом, фейерверками и катанием с ледяной горки.

ТАСС сообщает, что самым популярным объектом на площади Борцов Революции во Владивостоке в последние дни 2017 года стала ледяная горка. А вокруг светодинамической елки расположился новогодний городок с деревянными фигурами и небольшими аттракционами.

Всего для жителей и гостей Владивостока на площади работают 20 развлекательных площадок.

Ранее сообщалось, что жители Дальнего Востока первыми увидели новогоднее поздравление президента Владимира Путина, поблагодарившего россиян «за веру в себя и в нашу страну».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России начали праздновать Новый год
Метро и МЦК продолжат работать в новогоднюю ночь

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017