Жители Владивостока встретили Новый год катанием с горки

Новый год пришел во Владивосток, жители города встретили его гуляньями, праздничным концертом, фейерверками и катанием с ледяной горки.

ТАСС сообщает, что самым популярным объектом на площади Борцов Революции во Владивостоке в последние дни 2017 года стала ледяная горка. А вокруг светодинамической елки расположился новогодний городок с деревянными фигурами и небольшими аттракционами.

Всего для жителей и гостей Владивостока на площади работают 20 развлекательных площадок.

Ранее сообщалось, что жители Дальнего Востока первыми увидели новогоднее поздравление президента Владимира Путина, поблагодарившего россиян «за веру в себя и в нашу страну».