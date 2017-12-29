Культурные каникулы: выбор «Известий»

Елка «Ну, погоди! Поймай звезду» (3+)

Снегурочка и ее друзья отправляются на фабрику мультфильмов, чтобы раздобыть лучший подарок для Деда Мороза — новую серию «Ну, погоди!». Но настоящие приключения для героев начинаются, когда персонажи мультфильма сходят с экрана и переносятся в реальный мир. Чтобы вернуть их обратно, зрителям предстоит пройти увлекательный квест.

ну погоди Фото: Пресс-служба Крокус Сити Холла

29-30 декабря, 2–8 января, 12.00, 15.00, 18.00, «Крокус Сити Холл»

Детское новогоднее представление Фикси-шоу «Спасатели времени» (0+)

Любимые герои Фиксики вместе с Дим Димычем и зрителями починят главные в мире Часы, которыми овладел Компьютерный Бот вместе с Ржавчиной, Пылью и Коротким замыканием. Побороть отрицательных героев Фиксикам помогут дружные и веселые зрители. За 45 минут до начала представления детей ждет развлекательная программа.

фиксики Фото: Пресс-служба МДМ

2-8 января, 11.00, 14.00, 17.00, Московский Дом Музыки

Цирковое водное шоу «Пираты подземного моря!» (0+)

Пират Бандидела решился похитить русалочку Пеноморочку, внучку верховного правителя подводных глубин Верхомора. Свадьба Пеноморочки и Моребоя, назначенная на новогоднюю ночь, под угрозой срыва. Правитель Подземного моря в ужасе: что будет, если коварные пираты захватят власть, а Бандидела женится на Пеноморочке и станет Правителем?

С 29 декабря по 8 января, 10.30, 13.30, 14.30, 19.30, СК «Олимпийский»

«Как Дед Мороз чуть Новый год не проспал» (3+)

Дед Мороз чуть не проспал свой главный праздник. На счастье его успели разбудить двое братцев Морозилкиных. Вместе с маленькими зрителями они помогают Дедушке собраться, превращая все вокруг в игру.

дед мороз Фото: Пресс-служба Театриума на Серпуховке

29, 30 декабря, 2–7 января, 11.00, 13.30, Театриум на Серпуховке

«ЗаМЕЧТАтельно!» (3+)

«Киноелка на Мосфильме» вновь ждет юных зрителей. Семейное шоу на российской фабрике грез расскажет, как накануне 2018 года добродушные киногномы выполняют важное задание Деда Мороза. Главные кинороли играют Оксана Федорова, Стас Дужников и Елизавета Арзамасова. В павильоне № 3 для зрителей «Киноелки» открыта Рождественская деревня — сказочное фойе с аттракционами.

киноелка Фото: Пресс-служба Киноелки на мосфильме

29–30 декабря 2017 года, 2–5 января 2018 года, 12:00, 15:00, 18:00, 31 декабря, 11.00, 14.00, киноконцерн «Мосфильм»

«Пиковая дама» (18+)

Создатели первой постановки классической оперы в иммерсивном формате предлагают погрузиться в мир иллюзий Пушкина и Чайковского. Место действия — старинная усадьба Гончарова-Филипповых, которую дед жены поэта Натальи Николаевны проиграл в карты.

пиковая Фото: Пресс-служба оперы-променад Пиковая дама

29 декабря, 19.00, 5–6 января, 18.00, 7 января, 18.30, Troyka Multispace

«Из жизни планет» (14+)

Музыкальное посвящение неснятым фильмам «оттепели» от режиссера Дениса Азарова. Сценарии Геннадия Шпаликова («Причал» и «Прыг-скок, обвалился потолок»), Владимира Мотыля («Семь пар нечистых») и «Предчувствие» Андрея Смирнова обретают в спектакле жизнь, которой у них не сложилось в кино. Теперь это кино разворачивается в воображении у зрителя, у каждого — свое.

Из жизни планет Фото: meyerhold

30 декабря, 20.00, 31 декабря, 19.00, Центр им. Вс. Мейерхольда

«Апельсины & лимоны» (16+)

В постановке Евгения Писарева по пьесе Ноэла Коуэрда главной звездой стала народная артистка России Вера Алентова. Ей досталась бенефисная роль актрисы Джудит Блисс, ушедшей со сцены, но не потерявшей страсти к лицедейству.

апельсины Фото: Пресс-служба театра им. Пушкина

31 декабря, 18.00, 2 января, 19.00, Театр имени А.С. Пушкина

«Тайна старого шкафа» (6+)

Режиссер Алексей Фроленков поставил спектакль по мотивам сказки К.С. Льюиса. В стране Нарнии сотни лет не было Рождества. И вот однажды трое детей попадают в этот фантастический мир через платяной шкаф...

Тайны старого Фото: Пресс-служба театра на Малой Бронной

30 декабря, 3, 5, 7 января, 12.00, Театр на Малой Бронной

«Иисус Христос — суперзвезда» (12+)

Среди бродвейских шоу сочинение Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса занимает особое место и по праву считается одной из величайших рок-опер. В афише Театра имени Моссовета спектакль появился в 1990 году. С тех пор сменилось не одно поколение артистов. Сегодня в постановке Павла Хомского играют и поют Анастасия Макеева, Екатерина Гусева, Вячеслав Бутенко и Валерий Яременко.

30 декабря, 3 января, 19.00, Государственный академический театр имени Моссовета

«Шикарная свадьба» (16+)

Легкая, смешная, позитивная комедия в лучших английских традициях. Жених в день свадьбы просыпается с незнакомой девушкой, ничего не помнит, однако задавать себе вопросы — кто виноват и что делать, времени нет. Задача одна — спасать шикарную свадьбу...

4 января, 13.30, Московский драматический театр «Событие»

«Римская комедия» (16+)

Пьесу Леонида Зорина, написанную 50 лет назад, поставил режиссер Павел Хомский. В центре спектакля — противостояние поэта-сатирика Диона и коварного римского императора Домициана. В главных ролях — Виктор Сухоруков, Сергей Виноградов и Ольга Остроумова.

рим ком Фото: Елена Лапина

4 января, 19.00, Государственный академический театр имени Моссовета

«Фанфан-Тюльпан» (6+)

В основе авантюрного сюжета, положенного в основу оперетты Андрея Семенова, история молодого парижского повесы. Спасаясь от преследования родственников соблазненной им девушки, герой записывается в армию. Впереди его ждут блестящее будущее, ратные подвиги и, конечно же, любовь.

5 января, 13.00, 19.00, Московский театр оперетты

«Принцесса цирка» (6+)

Обновленной версией мюзикла «Принцесса цирка» открылся новый сезон театра, переехавшего из Филевского парка на Пушкинскую площадь. Произведение Имре Кальмана вышло за рамки оперетты: арт-директор канадского цирка-театра «Семь пальцев» Себастьян Солдевилья поставил спектакль, объединивший популярную музыку и уникальные цирковые трюки.

принцесса цирка Фото: Пресс-служба Московского Театра Мюзикла

2-8 января, 19.00, Московский театр мюзикла

«Tout paye, или Всё оплачено» (16+)

Спектакль по пьесе француза Ива Жамиака «Мсье Амилькар платит» поставил эстонец Эльмо Нюганен. Это хорошо приготовленное коммерческое блюдо актеры играют во всю мощь своего таланта — как любят и умеют в «Ленкоме».

7 января, 19.00, «Ленком»

«Тоня против всех» (18+)

Режиссер: Крейг Гиллеспи, в ролях: Марго Робби, Эллисон Дженни, Себастьян Стэн

Серебряная медалистка чемпионата мира по фигурному катанию Тоня Хардинг стала первой в США спортсменкой, исполнившей на соревнованиях тройной аксель, но в историю мирового спорта вошла благодаря достижениям совершенно иного рода. В 1994 году бывший муж Хардинг организовал нападение на коллегу Тони Нэнси Керриган, чтобы обеспечить экс-супруге место в олимпийской сборной США.

тоня против всех Фото: Capella Film

4 января,14.30, «Каро 11 Октябрь» (предпремьерный спецпоказ на оригинальном языке с русскими субтитрами)

«Движение вверх» (6+)

Режиссер: Антон Мегердичев, в ролях: Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Джон Сэвэдж, Марат Башаров, Александра Ревенко, Виктория Толстоганова, Сергей Гармаш

Легендарные три секунды, решившие исход матча между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира мюнхенской Олимпиады 1972 года, стали кульминацией этой кинодрамы. И триумфом наших спортсменов и их тренера. Он знал, что создал самую сильную сборную на планете, и заставил поверить в это своих игроков, а затем и весь мир.

«Три богатыря и принцесса Египта» (6+)

Режиссер: Константин Феоктистов

В новогоднюю ночь, пока все готовятся к празднику, богатыри едут в гости к Алеше и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это 13-й месяц, который никому не нужен, а потому пытается осуществить свое заветное желание — стать самым главным месяцем в году.

«Елки новые» (6+)

Режиссеры: Жора Крыжовников, Дмитрий Киселев, Александр Карпиловский, Алексей Нужный, Александр Котт, в ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Юлия Александрова, Антон Богданов

Дружба Жени и Бори едва не сгорит в огне семейного скандала. Глубоко беременная Снегурочка отправится в Одиссею по нижегородским семьям. Отчаянная Галя из Новосибирска пойдет на все, чтобы провести ночь с любимым врачом. Экстремальный поход в лес за елкой станет проверкой на прочность для юного хипстера из Тюмени и его потенциального отчима. Помочь им может только чудо… или вся страна!

Праздничный переполох (16+)

Режиссеры: Оливье Накаш, Эрик Толедано, в ролях: Жан-Пьер Бакри, Сюзанн Клеман, Жиль Леллуш, Эй Айдара, Жан-Поль Рув

Макс, организатор мероприятий, получил крупный заказ — организацию свадьбы в замке XVIII века. Кажется, что под его контролем всё — не только повара, официанты, фотограф, но также атмосфера праздника и всеобщее счастье. Однако, как известно, если что-то может случиться, оно обязательно случается.

переполох Фото: Capella Film/Пионер

«Некто 1917» (6+)

Представленные на выставке шедевры из крупнейших российских и западных собраний объединяет не сюжет, а исключительно период создания: 1917-й плюс пара лет до и после. В центре внимания — мироощущение живописцев в поворотный момент истории. Отзывались ли они на происходящее или скрывались в собственных мирах?

До 14 января 2018 года, Третьяковская галерея на Крымском Валу

«Пабло Пикассо. Художник и книга» (6+)

Первая в России масштабная выставка печатной графики Пабло Пикассо. В экспозиции — livre d'artiste («книги художника»), созданные в период с 1919 по 1969 год, и серия эскизов, костюмов и декораций к балету «Треуголка», поставленному в рамках дягилевских сезонов.

пикассо Фото: njerusalem

До 16 марта 2018 года, музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим»