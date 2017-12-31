Бесплатный каток с искусственным льдом открылся в «Останкино» в Москве

Бесплатный каток с искусственным льдом открылся в парке «Останкино» в Москве, площадь катка – 1 тыс. 800 кв. м, он находится рядом со стадионом.

«Кататься в «Останкино» можно ежедневно без ограничения по времени и даже при плюсовой температуре, что особенно актуально в предстоящие новогодние каникулы», – сообщает АГН «Москва». Для тех, у кого нет коньков, работает пункт проката и оборудованы отапливаемые раздевалки. Кататься можно без ограничений по времени, так как время аренды коньков и время катания не ограничены.

Ранее в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин посетил одну из площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» на Тверской улице.