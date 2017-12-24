Между спортом и музыкой

Светская жизнь в столице активизировалась в предновогодней суете, прежде чем замереть на время каникул. Представители московской элиты посетили два ледовых спектакля олимпийских чемпионов — «Щелкунчика» Евгения Плющенко и «Руслана и Людмилу» Татьяны Навки, поздравили маэстро Владимира Спивакова с 15-летием Международного Дома музыки и отпраздновали открытие бутика экипировщика олимпийской сборной России Zasport на Новом Арбате.

Чета Плющенко–Рудковская представила перед многотысячной аудиторией «Олимпийского» свое видение новогодней сказки «Щелкунчик». Гости, среди которых оказались Борис Ротенберг с семьей, Сергей Филин с сыном, Филипп Киркоров с детьми и многие другие, обсуждали, что «Щелкунчик» на льду станет прекрасной альтернативой «Щелкунчику» в Большом, билеты на новогодние спектакли в котором достать почти невозможно. Музыка Чайковского, которую в этот вечер исполнял Венский симфонический оркестр, мощнейшие спецэффекты, монументальные декорации и многочисленные тулупы Евгения Плющенко заставляли сердца зрителей замирать от восторга.

«Посмотри, как все реагируют, такого эффекта не так-то просто добиться от зрителей сегодня, но Яне с Женей удалось», — перешептывалась статусная публика. Не обошлось и без неловкого момента — кроме сына звездной пары Саши Плющенко в образе Щелкунчика пришел и Филипп Киркоров. Но в битве нарядов победила работа Игоря Гуляева: созданный им для Плющенко-младшего костюм очаровал гостей больше, чем работа Доменико Дольче и Стефано Габбана на поп-короле.

Почти тот же состав гостей присутствовал и во дворце «Мегаспорт» на спектакле Татьяны Навки. Олимпийская чемпионка выступила автором идеи, продюсером и исполнителем главной роли. Российские знаменитости пожаловали на спектакль целыми семьями: Михалковы, Юдашкины… В зрительном зале за супругу болел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с их маленькой дочерью Надеждой, вдохновившей Татьяну на создание шоу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

С классической музыкой было связано и еще одно светское событие недели. Дирижер Владимир Спиваков дал концерт в честь 15-летия основанного им Международного Дома музыки. Поздравить маэстро в ММДМ съехались не только деятели культуры, но и политики. В зале были замечены Валентина Матвиенко, Владимир Мединский, Михаил Швыдкой, Александр Кибовский, Наина Ельцина. Из-за количества высокопоставленных персон VIP-буфет был перенесен на восьмой этаж, куда гостей провожали под неусыпным контролем ФСО. Основной темой разговоров предсказуемо стали итоги прошедшего Совета по культуре и искусству. Судя по сияющей улыбке Владимира Спивакова, члена совета, он лично совещанием у президента был доволен.

Перед началом концерта на экранах продемонстрировали видеонарезку об истории Дома музыки, в том числе закладку фундамента с участием Валентины Матвиенко. Выйдя на сцену поздравить коллектив ММДМ, председатель Совета Федерации пошутила, что уверена в прочности этого здания.

Если поклонники классики не могли пропустить событие в ММДМ, то любители спорта с радостью откликнулись на приглашение экипировщика олимпийской сборной России Zasport, открывшего флагманский бутик на Новом Арбате. Мероприятие стало для светской публики поводом обсудить сгустившиеся над нашими спортсменами грозовые облака. Сами чемпионы этим событием тоже не манкировали: приехали волейболистка Екатерина Гамова, теннисистка Светлана Кузнецова, а также олимпийский чемпион по борьбе, а ныне депутат Госдумы Артур Таймазов.