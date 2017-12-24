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Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Фигуристка Алина Загитова стала новой чемпионкой России по фигурному катанию.

Серебряную медаль завоевала Мария Сотскова, бронза досталась Алене Косторной, передает «Газета.ру».

Стоит отметить, что в первенстве России не принимала участие одна из сильнейших фигуристок мира — двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Она пропустила турнир из-за травмы.

15-летняя Алина Загитова проводит первый сезон на взрослом уровне. Спортсменка является победительницей Финала гран-при (2017) и вице-чемпионкой страны.

Добавим, что Загитова, став чемпионкой России, завоевала путевку на Олимпийские игры, которые пройдут в Пхёнчхане в 2018 году.

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