Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию
Фигуристка Алина Загитова стала новой чемпионкой России по фигурному катанию.
Серебряную медаль завоевала Мария Сотскова, бронза досталась Алене Косторной, передает «Газета.ру».
Стоит отметить, что в первенстве России не принимала участие одна из сильнейших фигуристок мира — двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Она пропустила турнир из-за травмы.
15-летняя Алина Загитова проводит первый сезон на взрослом уровне. Спортсменка является победительницей Финала гран-при (2017) и вице-чемпионкой страны.
Добавим, что Загитова, став чемпионкой России, завоевала путевку на Олимпийские игры, которые пройдут в Пхёнчхане в 2018 году.
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