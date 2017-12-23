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Михаил Коляда второй раз подряд стал чемпионом РФ по фигурному катанию

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Фигурист Михаил Коляда второй год подряд стал победителем чемпионата России по фигурному катанию.

Второе место занял Александр Самарин, на третью ступень пьедестала поднялся Дмитрий Алиев.

Все трое примут участие в чемпионате Европы, который пройдет в Москве с 15 по 21 января. По итогам этого турнира определится состав спортсменов на Олимпийские игры 2018 года, сообщает ТАСС.

22-летний Михаил Коляда в 2017 году получил бронзу на чемпионате Европы и серебро в командном мировом чемпионате.

Как сообщал iz.ru, трехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун принял решение сняться с чемпионата страны перед произвольной программой.

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