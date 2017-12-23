Михаил Коляда второй раз подряд стал чемпионом РФ по фигурному катанию

Фигурист Михаил Коляда второй год подряд стал победителем чемпионата России по фигурному катанию.

Второе место занял Александр Самарин, на третью ступень пьедестала поднялся Дмитрий Алиев.

Все трое примут участие в чемпионате Европы, который пройдет в Москве с 15 по 21 января. По итогам этого турнира определится состав спортсменов на Олимпийские игры 2018 года, сообщает ТАСС.

22-летний Михаил Коляда в 2017 году получил бронзу на чемпионате Европы и серебро в командном мировом чемпионате.

Как сообщал iz.ru, трехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун принял решение сняться с чемпионата страны перед произвольной программой.