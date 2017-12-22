Фигуристы Боброва и Соловьёв стали чемпионами России в танцах на льду

Олимпийские чемпионы 2014 года в командном турнире Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв одержали победу в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате страны по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

В сумме за короткую и произвольную программу титулованные фигуристы набрали 193,08 балла. Вторыми стали Александра Степанова и Иван Букин (188,28). Третье место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (175,78).

Теперь дуэты Боброва/Соловьёв и Степанова/Букин примут участие на чемпионате Европы, который состоится в российской столице в январе. По итогам европейского первенства станет понятно, кто войдет в состав олимпийской сборной на Играх, которые состоятся в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.