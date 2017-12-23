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Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России в парном катании

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате России.

Тарасова и Морозов получили 223,34 балла. Второе место заняли Ксения Столбова и Федор Климов (215,55). Третьими стали Наталья Забияко и Александр Энберт (207,51).

Ранее сообщалось, что российский фигурист Никита Кацалапов избежал перелома ноги на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

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