Фигурист Кацалапов избежал перелома ноги на чемпионате России

Российский фигурист Никита Кацалапов избежал перелома ноги на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Как заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, после выступления Кацалапова увезли в больницу и сделали снимок.

«Я разговаривал с его врачом — он сообщил, что перелома нет, но Никите рекомендован покой», — приводит слова Горшкова «Газета.ру».

Кацалапов и Виктория Синицына были вынуждены прервать выступление в произвольной программе в танцах на льду из-за травмы ноги фигуриста.

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