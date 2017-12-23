Фигурист Кацалапов избежал перелома ноги на чемпионате России
Российский фигурист Никита Кацалапов избежал перелома ноги на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Как заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, после выступления Кацалапова увезли в больницу и сделали снимок.
«Я разговаривал с его врачом — он сообщил, что перелома нет, но Никите рекомендован покой», — приводит слова Горшкова «Газета.ру».
Кацалапов и Виктория Синицына были вынуждены прервать выступление в произвольной программе в танцах на льду из-за травмы ноги фигуриста.
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