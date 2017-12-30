Фигуристка Татьяна Тотьмянина получила травму во время выступления

Фигуристка Татьяна Тотьмянина сломала ногу во время выступления в новогоднем шоу. Она была срочно прооперирована. Об этом сообщает «Дни.ру»

В социальной сети Instagram она принесла извинения зрителям и коллегам по работе, а. По ее мнению, полученная травма не является поводом для расстройств.

«Сломанная нога — не повод для расстройства, а время передохнуть», — написала она.

Напомним, на прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошел чемпионат России по фигурному катанию. На нем были определены участники январского первенства Европы в Москве. Результаты соревнований в Петербурге также во многом повлияют на состав представителей российской сборной на Олимпийских играх в Пхенчхане в феврале 2018 года.