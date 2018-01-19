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Фигурист Алиев завоевал серебро на чемпионате Европы в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский фигурист Дмитрий Алиев занял второе место на чемпионате Европы в мужском одиночном катании, который проходит в Москве. Спортсмен установил личный рекорд в произвольной программе и в сумме двух прокатов. За произвольную программу 18-летнему россиянину удалось набрать 182,73 балла, итоговая сумма составила 274,06 балла.

Золото завоевал представитель из Испании Хавьер Фернандес. В сумме за короткую и произвольную программы 26-летний спортсмен набрал 295,55 балла. Фернандес выиграл чемпионат Европы в шестой раз. Испанец стал пятым спортсменом в истории, который добился такого достижения, передает ТАСС.

Третьего места удостоился другой российский фигурист — 22-летний Михаил Коляда (258,90). Спортсмен второй год подряд завоевал бронзу чемпионата Европы. Еще один россиянин Александр Самарин с результатом 229,81 балла занял шестое место.

На данный момент в турнире российские спортсмены выиграли пять медалей из шести разыгранных.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Москве с 15 по 21 января. Соревновательная программа турнира завершится 20 января. Показательные выступления пройдут 21 января.

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