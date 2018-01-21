Министр спорта отметил высокие результаты российских фигуристов на ЧЕ

Министр спорта России Павел Колобков остался доволен выступлением российских фигуристов на Чемпионате Европы (ЧЕ) по фигурному катанию в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта РФ.

«Очень рад за Дмитрия Алиева. Его дебют на Чемпионате Европы несомненно удался. От всей души поздравляю Диму и его тренерский штаб во главе с Евгением Рукавицыным с серебряной наградой. Сожалею, что другому воспитаннику петербургской школы — Михаилу Коляде, завоевавшему бронзу, не удалось выполнить всё задуманное. Уверен, что к следующему важному старту Валентина Чеботарёва подведет Михаила в абсолютной готовности», — приводит слова Колобкова «Интерфакс».

Глава Минспорта также поздравил с дебютом Александра Самарина, который смог в короткой программе подняться с девятого места на шестое место по итогам турнира. Колобков пожелал успехов на турнире танцевальным парам, которые разыграют награды в воскресенье, 21 января.

В субботу российская фигуристка 15-летняя Алина Загитова завоевала титул чемпиона Европы в женском одиночном катании. Вице-чемпионом Европы стала Евгения Медведева. Третье место завоевала итальянская фигуристка Каролина Костнер.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проводится в Москве с 15 по 21 января. Соревновательная программа турнира завершится 20 января. Показательные выступления пройдут 21 января.

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