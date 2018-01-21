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Названы имена участвующих в Олимпиаде российских фигуристов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Названы имена российских фигуристов, которые выступят на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

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«Состав определен по спортивному принципу, исходя из результатов чемпионата Европы», — рассказал член тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Ни по кому из кандидатов вопросов не было», — цитирует «РИА Новости» свой источник. 

В мужском одиночном катании выступят Михаил Коляда и Дмитрий Алиев, в женском — Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова.

Россия выставила три пары в спортивном катании —  Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт. Еще две пары — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин — примут участие в соревнованиях по танцам на льду.

Как писал iz.ru, дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета закрыла разбирательство в отношении последней олимпийской чемпионки 2014 года в одиночном женском катании Аделины Сотниковой. 

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